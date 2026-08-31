Осінній словничок: 10 росіянізмів і правильні українські відповідники

Дощ, мокре листя, калюжі під ногами, холодний вітер — осінь має чимало приводів перевірити нашу мовну уважність. Ось 10 слів, які часто звучать по-російськи, хоча українські відповідники давно й добре відомі.

"Лужа", "слякоть", "сентябрь", "грязь" – восени ці слова можна почути особливо часто. Але українська мова має для кожного з них свої влучні відповідники, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Які 10 осінніх слів, найчастіше калькують з російської?

Осінь – це не тільки "золота пора", а й новий мовний словничок: мокрі дороги, калюжі, дощі та холодні ранки. І саме в описах осінньої погоди часто з'являються слова, перенесені з російської.

Ось невеликий словничок, який допоможе говорити про осінь українською. І почнемо ми з назв осінніх місяців, які досить часто звучать російською:

1. "Сентябрь" → "вересень".

Перший місяць осені українською – вересень. Назва пов'язана з рослиною вересом, який у цей час цвіте, зокрема на Поліссі. Правильно: "1 вересня", "у вересні", "вересневий день".

2. "Октябрь" → "жовтень".

Українська назва другого осіннього місяця – жовтень. Назва прозоро пов'язана з пожовтінням листя. Правильно: "у жовтні", "жовтневий ранок".

3. "Ноябрь" → "листопад".

Третій місяць осені – листопад. Це слово буквально передає характерну для цієї пори картину – опадання листя. До речі, "листопад" – не лише назва місяця, а й назва самого процесу опадання листя.

4. "Слякоть" → "сльота".

Коли після дощу дороги розмокли, під ногами мокро й неприємно, не обов'язково казати "слякоть". Українською — сльота. Також залежно від контексту можна сказати "моква", "багнюка", "хляпавка". "Сльота" – основний літературний відповідник російського "слякоть".

5. "Лужа" → "калюжа", "баюра", .

Українською – калюжа, а не "лужа". "Калюжа" – цілком давнє українське слово: його фіксував, зокрема, словник Бориса Грінченка ще на початку ХХ століття. Тож після осіннього дощу на дорозі залишаються – калюжі.

6. "Грязь" → "бруд", "багнюка".

Залежно від значення українською кажемо "бруд, багнюка, болото". Наприклад: "На дорозі після дощу суцільна багнюка". Слово "багнюка" означає велику кількість багна, тому для осінніх розмоклих доріг воно особливо влучне.

7. "Морось" → "мряка".

Дрібний дощ, який ніби висить у повітрі, українською –"мряка". Не плутаймо мряку зі звичайним сильним дощем: це саме дрібний, часто туманний дощ: "Надворі мряка".

Осінній дощ: дивіться відео

8. "Пасмурно" → "хмарно", "похмуро".

Коли сонця майже не видно, не варто казати "пасмурно". Українською – "похмуро, хмарно, сірий день". Наприклад: "Надворі похмуро"; "Сьогодні хмарно"; "Видався похмурий осінній день".

9. "Лівень" → "злива".

Так називають – сильний, раптовий дощ із великою кількістю опадів. В українській нормативна назва – "злива". Також можна сказати "сильний дощ", "проливний дощ".

10. "Похолодание" → "похолодання".

Це зниження температури повітря, настання холоднішої погоди українською називається – "похолодання". Наприклад: "Синоптики прогнозують похолодання". Якщо йдеться про сам процес, можна сказати "похолоднішає", "похолодало".

І нехай осінь буде дощовою, вітряною чи навіть трохи похмурою – наша мова від цього точно не стане сірою. Адже українська має безліч точних, образних і питомих слів для опису цієї пори року.