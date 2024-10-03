У рубриці "Говоримо українською!" сьогодні разом з Розум.org.ua розглянемо русизм "лужа", який дуже часто вживають українці. А також з'ясуємо чи має фразеологізм "сесть в лужу" український переклад і цікаві відповідники, читайте на Освіта 24.

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Як переведемо слово "лужа"

"Лужа" – це типово російське слово, яке збереглося у мові українців. Але в рідній мові є не один, а декілька відповідників, які мають подекуди, навіть досить кумедне звучання.

Слово утворилось з індоєвропейської основи "luz" в значенні "чорни". Має аналоги у латиській мові – luga (трясовина), литовській – lugnai, білоруській – лужина, словенській – luza.

Але в українській мові існують інші позначення – калюжа, калабаня, килабатина, баюра, ковбаня, бакай (чи бокая); барліг, жабар (чи жабаря), жабник, жабовина, жабовиння. Чимало?

Калю́жа – це заглиблення на поверхні землі чи нерівності якогось покриття (дорога, тротуар), де скупчується вода – тала чи дощова. Калюжі, які довго не висихають, стають окремими екосистемами у яких живуть мікроорганізми, комахи, ракоподібні, жаби та тритони. У лісових масивах вони є джерелом води для птахів та дрібних ссавців.

У літературі автори послуговуються різними словами, які позначають це явище:

Заснули, мов свиня в калюжі , в своїй неволі (Т. Шевченко)

, в своїй неволі (Т. Шевченко) Аж калабані стоять, такий дощ був. Виходив [Гриць] перед хату, ставав собі коло калабані, що з неї воду кури п'ють, та й торкотів.(Л. Мартович).

стоять, такий дощ був. Виходив [Гриць] перед хату, ставав собі коло калабані, що з неї воду кури п'ють, та й торкотів.(Л. Мартович). Гнилі баюри (І.Франко).

(І.Франко). Валяється, як свиня в барлозі (І. Котляревський)

Калабаня, калюжа, баюра – що оберете?/Ілюстративне фото

А як же розуміти фразеологізм "сесть в лужу"

Відомий вислів "сесть в лужу" чи навіть "сесть в галошу" слід розуміти буквально? Його варто розглядати – як потрапити у скрутне, смішне, неприємне становище чи ситуацію.

Цікаво, що цей фразеологізм можна перевести дослівно українською і він не втратить свого значення. Ресурс ОСВІТА.UA радить його серед фразеологізмів для підготовки до НМТ з української мови.

Однак, словник Розум.org.ua радить нам кілька українських відповідників, якими можна користуватися для збагачення рідної мови.

Візьмемо у користування:

попасти (скочити, наскочити) на слизьке;

убратися по самісінькі халяви;

ускочити вище халяв;

ускочити (вскочити) по вуха;

ускочити по саме нікуди (у нікуди);

ускочити у (в) сливки;

потрапити (попасти) як муха в окріп;

влипнути як муха в мед;

потрапити (попасти) з огню (з вогню, з жару) в полум’я.

І гарно то звучить у літературі:

Мені здалося, що ти, Андроне Потаповичу, попав на слизьке, а признатися не хотів, – засміявся Броварник (Стельмах, Правда і кривда); Треба довідатися, куди ті гроші йдуть. – Старшина побачив, що наскочив на слизьке, і зараз звернув убік: – Гроші всі цілі (Б. Грінченко); "Таки вислідкувала… Ну та й убрався ж оце я по самісінькі халяви", – думав Мишук (І. Нечуй-Левицький); Треба тікати звідси! – говорив Остап Соломії, оповідаючи їй свої спостереження, – а то ще вскочиш вище халяв. Раду на мене пеклом дише за свою – цур їй! – носату циганку та голомшить молодицю ні за що ні про що (І. Коцюбинський); Ускочив Хома по самі вуха, таки влучив батька по колінах (Є. Гуцало, Парад планет); От у такі сливки ускочили наші старости! Піймали облизня (Г. Квітка-Основ’яненко); …А я попався в ту сварку, як муха в окріп (І. Нечуй-Левицький).

Збагачуймо свою мову!