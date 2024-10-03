Про це повідомив Укргідрометцентр. Синоптики спрогнозували, де саме чекати дощів і якою буде температура в найближчі три доби.

Зверніть увагу Коли похолодає, чи буде ще у жовтні спека, або ж можливі сніг і мороз: інтерв'ю із синоптикинею

Дощі в Україні

Протягом 4 – 6 жовтня на Заході, Півночі, Одещині та в більшості центральних областей пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Тим часом на решті території України буде без опадів.

Вітер переважно південний, у західних областях північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +6 – +13, на узбережжі морів до +17 градусів. Вдень на Заході +10 – +17, на Півночі +16 – +22, на решті території нашої держави ще +21 – +27 градусів.

Дивіться також Затяжні дощі чи знову дефіцит опадів: чого чекати в жовтні

Де будуть дощі 4 – 6 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру