Якою ж буде погодна у жовтні, чи можливі сильні й затяжні зливи, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Дощі у жовтні

Синоптикиня зауважила, очікується, що в жовтні все ж буде більше опадів, ніж у вересні принаймні. Пояснила, той блокувальний антициклон зі Сходу нарешті поступово втратив свою силу, а процеси у жовтні будуть більш мінливі.

Звичайно, чергуватимуться дні як з сонцем, так і з хмарністю, а і подекуди з дощами. Очікуємо, що все ж таки час від часу вже будемо мати більше опадів,

– наголосила експертка.

Наталія Птуха додала, загальна середньомісячна кількість опадів очікується в межах 31 – 67 міліметрів, у Карпатах місцями 77 – 101 міліметр, що в межах норми.