Какой же будет погодная в октябре, возможны ли сильные и затяжные ливни, в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди в октябре

Синоптик отметила, ожидается, что в октябре все же будет больше осадков, чем в сентябре по крайней мере. Объяснила, тот блокировочный антициклон с Востока наконец постепенно потерял свою силу, а процессы в октябре будут более изменчивы.

Конечно, будут чередоваться дни как с солнцем, так и с облачностью, а и иногда с дождями. Ожидаем, что все же время от времени уже будем иметь больше осадков,

– подчеркнула эксперт.

Наталья Птуха добавила, общее среднемесячное количество осадков ожидается в пределах 31 – 67 миллиметров, в Карпатах местами 77 – 101 миллиметр, что в пределах нормы.