Чому українською перший місяць осені не "сєнтябрь" та звідки походить його назва, розповідаємо з посиланням на пояснення історика Олександра Алфьорова.

Не "сєнтябрь" – як сказати українською?

В українській мові назви місяців мають свою логіку й історію. Тож перший місяць осені ми називаємо не "сентябрём". Правильно українською – "вересень".

Назва "сєнтябрь" походить від латинського September – буквально "сьомий". У давньоримському календарі рік колись починався з березня, тому вересень був сьомим місяцем.

До речі, з тієї самої причини походять назви October ("восьмий"), November ("дев'ятий") і December ("десятий"). Після календарної реформи їхні порядкові номери змінилися, а назви залишилися.

Українська ж традиція пішла іншим шляхом: замість порядкового номера місяць отримав назву, пов'язану з навколишнім світом. Назва місяця пов'язана зі словом "верес" – назвою вічнозеленого кущика з дрібними рожево-фіолетовими квітами.

Цвіте верес / Magnifik

Врахуйте! Українською назва рослини – верес, а "вереск" – це гучний звук, крик людини, ну або калькування російської назви.

Саме у вересні ця рослина зазвичай квітує, вкриваючи цілі ділянки землі своєрідним квітковим килимом. Тому назва місяця буквально пов'язана з природою та характерними для цього часу явищами.

Чому так називають рослину: дивіться відео від Олександра Алфьорова

Подібний принцип мають і назви інших українських місяців: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, жовтень, листопад, грудень. У багатьох із них закарбувалися давні спостереження українців за природою, сільськогосподарськими роботами та сезонними змінами.

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"Сєнтябрь" залишмо для чужої мови, а українською називаймо місяць своїм іменем – вересень.

У цій назві – не просто слово, а маленький фрагмент українського світогляду: називати час через те, що бачиш навколо себе. І коли у вересні зацвітає верес, стає зрозуміло, чому цей місяць отримав саме таку назву.