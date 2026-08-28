Почему на украинском языке первый месяц осени называется не "сентябрь" и откуда происходит его название, рассказываем со ссылкой на объяснение историка Александра Алферова.

Не "сентябрь" – как сказать на украинском?

В украинском языке названия месяцев имеют свою логику и историю. Поэтому первый месяц осени мы называем не "сентябрем". Правильно на украинском – "вересень".

Название "сентябрь" происходит от латинского September – буквально "седьмой". В древнеримском календаре год когда-то начинался с марта, поэтому сентябрь был седьмым месяцем.

Кстати, по той же причине происходят названия October ("восьмой"), November ("девятый") и December ("десятый"). После календарной реформы их порядковые номера изменились, а названия остались.

Украинская же традиция пошла другим путем: вместо порядкового номера месяц получил название, связанное с окружающим миром. Название месяца связано со словом "верес" – названием вечнозеленого кустарника с мелкими розово-фиолетовыми цветами.

Цветет вереск / Magnifik

Обратите внимание! На украинском языке название растения – верес, а "вереск" – это громкий звук, крик человека, ну или калька с русского названия.

Именно в сентябре это растение обычно цветет, покрывая целые участки земли своеобразным цветочным ковром. Поэтому название месяца буквально связано с природой и характерными для этого времени явлениями.

Почему так называют растение: смотрите видео от Александра Алферова

Подобный принцип лежит в основе названий других украинских месяцев: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, жовтень, листопад, грудень. Во многих из них запечатлелись давние наблюдения украинцев за природой, сельскохозяйственными работами и сезонными изменениями.

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"Сентябрь" оставим для чужого языка, а на украинском будем называть месяц его собственным именем – вересень.

В этом названии – не просто слово, а маленький фрагмент украинского мировоззрения: называть время по тому, что видишь вокруг себя. И когда в вересне зацветает вереск, становится понятно, почему этот месяц получил именно такое название.