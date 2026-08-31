"Лужа", "слякоть", "сентябрь", "грязь" – осенью эти слова можно услышать особенно часто. Но в украинском языке для каждого из них есть свои точные эквиваленты, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Какие 10 осенних слов чаще всего заимствуют из русского?

Осень – это не только "золотая пора", но и новый языковой словарик: мокрые дороги, лужи, дожди и холодные утра. И именно в описаниях осенней погоды часто появляются слова, заимствованные из русского языка.

Вот небольшой словарик, который поможет говорить об осени на украинском языке. И начнем мы с названий осенних месяцев, которые довольно часто звучат по-русски:

1. "Сентябрь" → "вересень".

Первый месяц осени на украинском – "вересень". Название связано с растением вереском, который в это время цветет, в частности на Полесье. Правильно: "1 сентября", "в сентябре", "сентябрьский день".

2. "Октябрь" → "жовтень".

Украинское название второго осеннего месяца – "жовтень". Название явно связано с пожелтением листьев. Правильно: "в октябре", "октябрьское утро".

3. "Ноябрь" → "листопад".

Третий месяц осени – "листопад". Это слово буквально передает характерную для этой поры картину – опадение листьев. Кстати, "листопад" – не только название месяца, но и название самого процесса опадения листьев.

4. "Слякоть" → "сльота".

Когда после дождя дороги размокли, под ногами мокро и неприятно, не обязательно говорить "слякоть". На украинском – "сльота". Также в зависимости от контекста можно сказать "моква", "багнюка", "хляпавка". "Сльота" – основной литературный эквивалент русского "слякоть".

5. "Лужа" → "калюжа", "баюра".

На украинском – "калюжа", а не "лужа". "Калюжа" – довольно древнее украинское слово: его фиксировал, в частности, словарь Бориса Гринченко еще в начале ХХ века. Поэтому после осеннего дождя на дороге остаются – "калюжи".

6. "Грязь" → "грязюка", "бруд", "багнюка".

В зависимости от значения на украинском языке говорим: "грязюка, "болото", "багнюка", бруд". Например: "На дорозі після дощу суцільна багнюка". Слово "багнюка" означает большое количество грязи, поэтому для осенних размокших дорог оно особенно уместно.

7. "Морось" → "мряка".

Мелкий дождь, который будто висит в воздухе, на украинском языке называется "мряка". Не путайте мряку с обычным сильным дождем: это именно мелкий, часто туманный дождь: "На вулиці мряка".

Осенний дождь: смотрите видео

8. "Пасмурно" → "хмарно", "похмуро".

Когда солнца почти не видно, не стоит говорить "пасмурно". На украинском языке – "похмуро, хмарно, сірий день". Например: "На улице похмуро"; "Сегодня хмарно"; "Видався похмурий осінній день".

9. "Ливень" → "ливень".

Так называют сильный, внезапный дождь с большим количеством осадков. В украинском языке нормативное название – "ливень". Также можно сказать "сильный дождь", "проливной дождь".

10. "Похолодание" → "похолодання".

Это понижение температуры воздуха, наступление более холодной погоды на украинском языке называется – "похолодання". Например: "Синоптики прогнозируют похолодание". Если речь идет о самом процессе, можно сказать "похолоднішає", "похолодало".

И пусть осень будет дождливой, ветреной или даже немного пасмурной – наш язык от этого точно не станет серым. Ведь в украинском языке есть множество точных, образных и самобытных слов для описания этого времени года.