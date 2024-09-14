На вулиці Львова вийшли бранжа і бельфери: кого так називають на галицькій говірці

З вересня у школах Львова, як і всієї України, розпочався новий навчальний рік. Тож не дивно, що на вулицях міста Лева ви тепер частіше може "перестріти" бранжу. Або вона вас.

Бельфери ж кажуть, що то малі батяри і краще перечекати той гармидер десь збоку. Освіта 24 натомість у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" розкаже, що це за люди, чому вони так галасують і чи треба їх боятися і не йти на шпацер.

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Хто такі бахіри, бельфери і бранжа, яких ви зустрінете тільку ві Львові

Якщо ви вже прийшли на шпацер на площу Ринок, можете спостерігати, як бельфери вивели бранжу на невелику вицєчку, аби дослідити історію свого міста наочно. Про це і розкажемо вам у нашій п'ятій добірці, бо вакації вже минули і дітвора знов вернулася на навчання у буди.

бе́льфер – учитель;

бра́нжа – школярі;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

вакації – канікули;

буда – школа;

Але, замість слухати бельфера, бахіри думають, де б то дістати бомбони і бальона.

ба́хір, ба́хур (емоц. забарв.) – дитина, хлопець;

бомбо́ни – цукерки;

ба́льон – ґумовий м'яч;

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Бельфер натомість їх бештає і попереджає, щоб тримали клапачку на замку і не оповідали на людях всякі бздури.

бе́штати – сварити;

бзду́ра – дурниця;

клапачка – рот;

Але бахури знають своє. Та й де ви таке бачили, щоб вони всю вицєчку могли билблати.

билблати – мовчати;

То бідний бельфер вже десятий раз йойкає, шо в нього не клас, а батярня, каже, що вони нагадують вар'ятів і шо більше він їх на вицєчку не поведе.

йо́йкати – нарікати;

батя́рня – збіговисько шибеників;

ва́р'ят – божевільний;

То дивіться самі: як не хочете спостерігати ту всю комедію, йдіть ліпше в яку файну ресторацію – перечекайте ту вицєчку там.

А ми в наступній добірці вам розкажемо, що такого цікавого заховалося у тих рестораціях – тілько ві Львові.