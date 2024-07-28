Йдем на льоди і лєгуміни: які смачні галицькі слівця ви почуєте тілько ві Львові

Для літніх вакацій чимало українських туристів дедалі частіше обирає Львів. У колоритному та історичному місті Лева є не лише на що подивитися, але й що скуштувати.

І ми не тільки про каву, але й про всякі лєгуміни і бомбони. Якщо ви вперше чуєте такі смачні слова, то Освіта 24 у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" розкриє вам весь їхній колорит.

До теми Всюди буди, гардиґи та кнайпи: що ви зобачите тілько ві Львові

Які смачні галицькі слівця ви почуєте тілько ві Львові

У третій нашій добірці, як і обіцяли раніше, йдем на шпацер на площу Ринок. І не просто на шпацер – а їсти файні галицькі льоди, лєгуміни і бомбони. Бо такі смачні ви знайдете тільку ві Львові.

вакації – канікули;

льоди – морозиво;

бомбо́ни – цукерки;

лєгуміни – смаколики, делікатеси;

Так як зара маєм вОйну, то звичайний шпацер часом може видатися вам авантюрою. Але йой… Не марнуйте таку оказію. Чекаєм на відбій алярму і йдем. Файні льоди самі себе не з’їдят. І лєгуміни теж.

шпацер – прогулянка;

файний – добрий;

алярм – тривога;

Читайте "Львів – мій колєґа": які гонорові галицькі слівця вас зачарують

Ну а як вже зобачили якісь файні чоколядні бомбони і лєгуміни у найближчій вітрині і накупили багато, то не згамайте всі відразу – лишіть собі шось до гербати. Бо вам ще льоди їсти.

га́мати – їсти;

герба́та – чай;

чоколядні – шоколадні;

І то ви ще не знаєте, які смачні у Львові мармуляда і цвібак.

Тому в наступній добірці підем разом шукати найсмачніші і купувати нові кольорові макаґі́ґи. Бо де ще скуштуєте таку смакоту – тілько ві Львові!