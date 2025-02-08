Поляреси тримайте при собі: на площі Ринок стався прикрий трафунок
- На площі Ринок у Львові можуть траплятися прикрі випадки.
- До чого тут батяри, як не "перестрітися" з проблемами та до чого тут ґалицька гвара, розповідає 24 Канал.
На площі Ринок у Львові часом трапляються дивні або прикрі трафунки. Особливо коли нею ходять батяри.
То дивіться пильно, як після кількох гальб пива чи кєлішків моцної наливки виходите з кнайпи. Аби з вами не стався той самий трафунок, що вчора. Про то 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" вам і оповість.
Читайте Там "Підпільна парцеляція": які закуски у кнайпах Львова збивають з ніг смаком і назвами
Що у Львові називають ґе́цою, зеґаром, поляресом
У вісімнадцятій добірці попереджаємо: поляреси тримайте при собі. Особливо, як йдете в глоту. І навіть як виходите з кнайпи ввечері, дивіться наліво і направо і не балікайте багато. Бо площа Ринок "спати не лягає".
- трафунок – випадок;
- батяри – шибеники, хулігани;
- глота – 1) тіснота; 2) натовп;
- балі́кати – балакати;
- поля́рес – гаманець;
Бо точно спіткає вас такий самий прикрий трафунок, про який ми згадували. І навіть полікер вам не поможе. Тому не пописуйтесь, бо здибаєте батярів і навіть не помітите, як лишитеся без зегарка.
- полікер – поліціянт;
- пописуватися – хизуватися;
- здиба́ти – зустріти;
- зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;
Це в кращому разі. В гіршому – ще й без поляреса. І то дякуйте, шо хоч ґа́ці вам лишать. Бо батяри на галабурдах і ґецах розуміються як ніхто. Але під них можуть замаскуватися і справжні збуї. Ті то якраз можуть легко шось у вас загаманити.
- ґа́ці – штани;
- галабурда – авантюра;
- ґе́ца – жарт;
- збуй – розбійник;
- загаманити – вкрасти;
Кадр з фільму "Шляхетні волоцюги" / "Планета кіно"
До теми На вулиці Львова вийшли бранжа і бельфери: кого так називають на галицькій говірці
Полікер тілько розведе руками і скаже, що, поки ви підняли алярм, ваші речі вже висіли десь на Привокзальній або Левандівці. А про рекомпенса́ту взагалі забудьте.
- алярм – тривога;
- рекомпенса́та – відшкодування;
Ну бо бровар по тих п'ятьох кєлішках наливки таки був зайвий. Тому добре думайте, чи організовувати яку бібу наступного тижня.
- біба – бенкет з великою кількістю алкоголю;
- бровар – пиво;
- йо́йкати – нарікати;
- тараба́нитися – тяжко йти;
То тепер йойкайте собі на здоров'я скільки хочете. Лишається хіба тарабанити додому.