Поляреси тримайте при собі: на площі Ринок стався прикрий трафунок

На площі Ринок у Львові часом трапляються дивні або прикрі трафунки. Особливо коли нею ходять батяри.

То дивіться пильно, як після кількох гальб пива чи кєлішків моцної наливки виходите з кнайпи. Аби з вами не стався той самий трафунок, що вчора. Про то 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" вам і оповість.

Читайте Там "Підпільна парцеляція": які закуски у кнайпах Львова збивають з ніг смаком і назвами

Що у Львові називають ґе́цою, зеґаром, поляресом

У вісімнадцятій добірці попереджаємо: поляреси тримайте при собі. Особливо, як йдете в глоту. І навіть як виходите з кнайпи ввечері, дивіться наліво і направо і не балікайте багато. Бо площа Ринок "спати не лягає".

трафунок – випадок;

батяри – шибеники, хулігани;

глота – 1) тіснота; 2) натовп;

балі́кати – балакати;

поля́рес – гаманець;

Бо точно спіткає вас такий самий прикрий трафунок, про який ми згадували. І навіть полікер вам не поможе. Тому не пописуйтесь, бо здибаєте батярів і навіть не помітите, як лишитеся без зегарка.

полікер – поліціянт;

пописуватися – хизуватися;

здиба́ти – зустріти;

зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;

Це в кращому разі. В гіршому – ще й без поляреса. І то дякуйте, шо хоч ґа́ці вам лишать. Бо батяри на галабурдах і ґецах розуміються як ніхто. Але під них можуть замаскуватися і справжні збуї. Ті то якраз можуть легко шось у вас загаманити.

ґа́ці – штани;

галабурда – авантюра;

ґе́ца – жарт;

збуй – розбійник;

загаманити – вкрасти;



Кадр з фільму "Шляхетні волоцюги" / "Планета кіно"

До теми На вулиці Львова вийшли бранжа і бельфери: кого так називають на галицькій говірці

Полікер тілько розведе руками і скаже, що, поки ви підняли алярм, ваші речі вже висіли десь на Привокзальній або Левандівці. А про рекомпенса́ту взагалі забудьте.

алярм – тривога;

рекомпенса́та – відшкодування;

Ну бо бровар по тих п'ятьох кєлішках наливки таки був зайвий. Тому добре думайте, чи організовувати яку бібу наступного тижня.

біба – бенкет з великою кількістю алкоголю;

бровар – пиво;

йо́йкати – нарікати;

тараба́нитися – тяжко йти;

То тепер йойкайте собі на здоров'я скільки хочете. Лишається хіба тарабанити додому.