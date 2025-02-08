Так смотрите внимательно, если после нескольких кружек пива или келишков крепкой наливки выходите из забегаловки. Чтобы с вами не произошел тот же трафунок, что вчера. О том 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" вам и расскажет.
Читайте Там "Подпольная парцеляция": какие закуски в кнайпах Львова сбивают с ног вкусом и названиями
Что во Львове называют ге́цой, зеґаром, поляресом
У восемнадцатой подборке предупреждаем: поляресы держите при себе. Особенно, как идете в глоту. И даже как выходите из кнайпы вечером, смотрите налево и направо и не болтайте много. Потому что площадь Рынок "спать не ложится".
- трафунок – випадок;
- батяри – шибеники, хулігани;
- глота – 1) тіснота; 2) натовп;
- балі́кати – балакати;
- поля́рес – гаманець;
Потому что точно постигнет вас такой же досадный трафунок, о котором мы упоминали. И даже поликер вам не поможет. Поэтому не пописуйтесь, потому что встретите батяров и даже не заметите, как останетесь без зегарка.
- полікер – поліціянт;
- пописуватися – хизуватися;
- здиба́ти – зустріти;
- зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;
Это в лучшем случае. В худшем – еще и без поляреса. И то благодарите, что хоть га́ци вам оставят. Потому что батяры на галабурдах и гецах разбираются как никто. Но под них могут замаскироваться и настоящие сбуи. Те как раз могут легко что-то у вас выманить.
- ґа́ці – штани;
- галабурда – авантюра;
- ґе́ца – жарт;
- збуй – розбійник;
- загаманити – вкрасти;
Кадр из фильма "Благородные бродяги" / "Планета кино"
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Поликер только разведет руками и скажет, что, пока вы подняли алярм, ваши вещи уже висели где-то на Привокзальной или Левандовке. А про рекомпенсацию вообще забудьте.
- алярм – тривога;
- рекомпенса́та – відшкодування;
Ну потому что пивовар по тем пяти келишках наливки таки был лишний. Поэтому хорошо думайте, организовывать ли какую бибу на следующей неделе.
- біба – бенкет з великою кількістю алкоголю;
- бровар – пиво;
- йо́йкати – нарікати;
- тараба́нитися – тяжко йти;
Так теперь ёйкайте себе на здоровье сколько хотите. Остается разве что тарабанить домой.