Так смотрите внимательно, если после нескольких кружек пива или келишков крепкой наливки выходите из забегаловки. Чтобы с вами не произошел тот же трафунок, что вчера. О том 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" вам и расскажет.

Читайте Там "Подпольная парцеляция": какие закуски в кнайпах Львова сбивают с ног вкусом и названиями

Что во Львове называют ге́цой, зеґаром, поляресом

У восемнадцатой подборке предупреждаем: поляресы держите при себе. Особенно, как идете в глоту. И даже как выходите из кнайпы вечером, смотрите налево и направо и не болтайте много. Потому что площадь Рынок "спать не ложится".

трафунок – випадок;

батяри – шибеники, хулігани;

глота – 1) тіснота; 2) натовп;

балі́кати – балакати;

поля́рес – гаманець;

Потому что точно постигнет вас такой же досадный трафунок, о котором мы упоминали. И даже поликер вам не поможет. Поэтому не пописуйтесь, потому что встретите батяров и даже не заметите, как останетесь без зегарка.

полікер – поліціянт;

пописуватися – хизуватися;

здиба́ти – зустріти;

зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;

Это в лучшем случае. В худшем – еще и без поляреса. И то благодарите, что хоть га́ци вам оставят. Потому что батяры на галабурдах и гецах разбираются как никто. Но под них могут замаскироваться и настоящие сбуи. Те как раз могут легко что-то у вас выманить.

ґа́ці – штани;

галабурда – авантюра;

ґе́ца – жарт;

збуй – розбійник;

загаманити – вкрасти;



Кадр из фильма "Благородные бродяги" / "Планета кино"

К теме На улицы Львова вышли бранжа и бельферы: кого так называют на галицком наречии

Поликер только разведет руками и скажет, что, пока вы подняли алярм, ваши вещи уже висели где-то на Привокзальной или Левандовке. А про рекомпенсацию вообще забудьте.

алярм – тривога;

рекомпенса́та – відшкодування;

Ну потому что пивовар по тем пяти келишках наливки таки был лишний. Поэтому хорошо думайте, организовывать ли какую бибу на следующей неделе.

біба – бенкет з великою кількістю алкоголю;

бровар – пиво;

йо́йкати – нарікати;

тараба́нитися – тяжко йти;

Так теперь ёйкайте себе на здоровье сколько хотите. Остается разве что тарабанить домой.