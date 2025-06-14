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Освіта Саморозвиток Вакації, урльоп чи ферії: як колоритно у Львові називають канікули
14 червня, 14:00
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Вакації, урльоп чи ферії: як колоритно у Львові називають канікули

Марія Волошин
Основні тези
  • У Львові канікули називають різними колоритними діалектними словами.
  • Як саме та які ще цікаві місцеві слова ви можете почути про розваги учнів влітку, розповідаємло у нашій освітній добірці. 

У більшості шкіл Львова вже розпочалися літні канікули. Учні не вчитимуться до вересня.

У частині закладів освіти школярі йдуть відпочивати від навчання цими днями. Як цікаво розповісти про їхній відпочинок львівським діалектом, розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

До теми Байґель, варкочки, бадиль і май: ці слова розкриють таємниці й обряди Зелених свят на Галичині

Як цікаво у Львові називають канікули

У тридцятій добірці підкажемо, якими цікавими словами називають канікули на Галичині, і поповнимо ваш словниковий запас ще кількома цікавими слівцями з львівської ґвари.

Коли навчанню вже шлюс, кожна школа визначає самостійно. І поки бранжа йде відпочивати, бельфери ще мають владнати всі паперові справи в буді.

  • шлюс – кінець, завершення по навчанню;
  • бе́льфер – учитель;
  • бра́нжа – школярі;
  • бу́да – школа;

А випускники ще повинні скласти матуру, якщо планують стати академусами і отримати свій перший індекс. То не дивно, що вони такі шнадалаві.

  • мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;
  • акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
  • і́ндекс – залікова книжка;
  • шнадалавий – заморений, виснажений;

Ну а хто з бахірів веселий – той бакфіш або шкраб.

  • шкраб – учень молодшого класу;
  • ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
  • бакфіш – підліток;


Учні у Львові / Музей науки у Львові

Вони поздавали всі свої скрипти і вже планують вандлери, вицєчки, куди поїдуть манджати, поки тривають ферії і вакації, а батьки мають урльоп.

  • скрипти – 1) друковані навчальні посібники; 2) рукописи;
  • вака́ції – канікули;
  • ва́ндлер – мандрівка;
  • вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
  • урльоп – відпустка;
  • фе́рії – канікули;
  • манджати – мандрувати;

То ж не дивуйтесь, якщо зустрінете на вулицях міста таких галасливих дітей – навіть якщо вони вам схожі на батярню або галастру.

  • батя́рня – збіговисько шибеників;
  • галастра – набрід, збіговисько;

Діти просто тішаться літу і вакаціям.