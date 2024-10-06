Вендлини, хабліна і карманадля: дегустуємо смачне їджинє у галицькій ресторації

Чимало українських туристів для відпочинку на вихідні обирає історичне місто Лева. Тут, без сумніву, є де погуляти, на що подивитися і що скуштувати.

З кожної ресторації тут пахне кавою, бульбою і вендлинами. То хоч не хоч, а повз не пройдете. Освіта 24 натомість у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" розкаже, які страви не оминути увагою, якщо ви вже у Львові.

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Які страви скуштувати у рестораціях тілько ві Львові

У цій, шостій, добірці розкажемо вам, як і обіцяли, що такого цікавого заховалося у тих львівських рестораціях. А заховалося там багато смакоти. Тож, якщо ви вже на площі Ринок, файне їдло від вас точно не заховається.

Ресторація – ресторан;

їдло – їжа;

ї́джинє – пожива, страва;

Ресторацій ві Львові – до вибору до кольору. Вибираємо першу, яка впала в око, і йдем на гастрономію. Тільки попереджаємо зразу: їдачку дуже не розкатуйте – сильно ви тут не втраєте, бо то не ґратіс.

їда́чка – губа;

втраяти – багато їсти;

ґра́тіс – безоплатно;



М'ясо в галицькій ресторації / фото lviv.travel

На перекус вам відразу запропонують смачні канапки, канапельки. "Нема дурних", – подумаєте ви, бо вже чуєте запах вендли́ни на всю ресторацію.

канапка, канапелька – бутерброд;

вендли́ни – вудженина;

Замість вендлини можете попросити принести інші м'ясні легуміни: зайця і кармана́длі або навіть хабліну.

заєць – рулет з м'яса;

кармана́для – котлета;

хабліна – безформне м'ясо;

До теми Йдем на льоди та лєгуміни: які смачні галицькі слівця ви почуєте тілько ві Львові

Ну а де кармана́длі – там і бульба. Зупу теж вибирайте. Можна навіть з флячками. Ну але то вже треба бути паном-гурманом.

зупа – суп;

бу́льба – картопля;

фля́ки – нутрощі;

Шоб ви не казали, що ви вам якусь бздуру оповідаємо, тримайте знимку стравоспису з однієї з ресторацій у Львові. Легуміни тут як тут, як бачите. Адресу ресторації вам не підкажемо – то юж буде рєкляма.



Стравопис в одній з львівських ресторацій / фото Освіта 24

стравоспи́с – меню.

А якщо гастрономічного туру в одну ресторацію вам мало – в наступній добірці йдемо дегустувати потрапи в інший – не менш файний заклад. Бульба в кібелику вже зачекалася.