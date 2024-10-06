Вендлини, хабліна і карманадля: дегустуємо смачне їджинє у галицькій ресторації
Чимало українських туристів для відпочинку на вихідні обирає історичне місто Лева. Тут, без сумніву, є де погуляти, на що подивитися і що скуштувати.
З кожної ресторації тут пахне кавою, бульбою і вендлинами. То хоч не хоч, а повз не пройдете. Освіта 24 натомість у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" розкаже, які страви не оминути увагою, якщо ви вже у Львові.
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Які страви скуштувати у рестораціях тілько ві Львові
У цій, шостій, добірці розкажемо вам, як і обіцяли, що такого цікавого заховалося у тих львівських рестораціях. А заховалося там багато смакоти. Тож, якщо ви вже на площі Ринок, файне їдло від вас точно не заховається.
- Ресторація – ресторан;
- їдло – їжа;
- ї́джинє – пожива, страва;
Ресторацій ві Львові – до вибору до кольору. Вибираємо першу, яка впала в око, і йдем на гастрономію. Тільки попереджаємо зразу: їдачку дуже не розкатуйте – сильно ви тут не втраєте, бо то не ґратіс.
- їда́чка – губа;
- втраяти – багато їсти;
- ґра́тіс – безоплатно;
М'ясо в галицькій ресторації / фото lviv.travel
На перекус вам відразу запропонують смачні канапки, канапельки. "Нема дурних", – подумаєте ви, бо вже чуєте запах вендли́ни на всю ресторацію.
- канапка, канапелька – бутерброд;
- вендли́ни – вудженина;
Замість вендлини можете попросити принести інші м'ясні легуміни: зайця і кармана́длі або навіть хабліну.
- заєць – рулет з м'яса;
- кармана́для – котлета;
- хабліна – безформне м'ясо;
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Ну а де кармана́длі – там і бульба. Зупу теж вибирайте. Можна навіть з флячками. Ну але то вже треба бути паном-гурманом.
- зупа – суп;
- бу́льба – картопля;
- фля́ки – нутрощі;
Шоб ви не казали, що ви вам якусь бздуру оповідаємо, тримайте знимку стравоспису з однієї з ресторацій у Львові. Легуміни тут як тут, як бачите. Адресу ресторації вам не підкажемо – то юж буде рєкляма.
Стравопис в одній з львівських ресторацій / фото Освіта 24
- стравоспи́с – меню.
А якщо гастрономічного туру в одну ресторацію вам мало – в наступній добірці йдемо дегустувати потрапи в інший – не менш файний заклад. Бульба в кібелику вже зачекалася.