Одним із найпопулярніших туристичних міст в Україні є Львів. Мандрівників у місті Лева вражає архітектура, традиції та колоритна місцева говірка.

Тож Освіта 24 у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує ділитися з вами тонкощами львівського говору. Зокрема, окремими колоритними слівцями.

Читайте "Львів – мій колєґа": які гонорові галицькі слівця вас зачарують

Що можна зобачити тілько ві Львові

У другій добірці нашої нової мовної рубрики розповімо вам, що ви можете цікавого побачити у місті Лева. Зокрема, якщо вже приїхали сюди на прогулянку або ж плануєте це зробити. Тож вйо до ґвари.

Знайомство зі Львовом треба починати з площі Ринок, де небо дзьоравить міська ратуша. Туди й вирушайте відразу, як приїдете на львівський двірець.

дзьоравить – дирявить;

двірець – вокзал;

Не забувайте при цьому свої речі, бо в місті і вдень, і ввечері ходять батяри. Можете побачити і малих батярів. Тілько їх не сваріть: вони не прогулюють сьогодні бУду – в місті вакації.

батяр – шибеник, хуліган;

бу́да – школа;

вака́ції – канікули;

Після дощу місто може бути у баюрах. Якщо ви надієтеся попасти на якусь файну галицьку забаву просто неба, то пам'ятайте: фестин на вулицях Львова ви не побачите, бо в країні вОйна.

баюра – калюжа;

фестини – святкова забава;

Натомість побачите багато цікавих гардиґ, генде́ликів і кнайп.

гардиґа – старий будинок;

генде́лик – ятка, забігайлівка;

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

Але не подумайте, що Львів – це тільки кнайпи. Хоча вони тут доволі колоритні. Але це тема окремої добірки.

Видніються на тлі старовинної архітектуири і золоті копули.

копула – церковна баня (купол);

знимка – фотографія;

Тож ставайте швиденько до знимки. Бо у наступній нашій добірці ми з вами підемо на шпацер їсти льоди і лєгуміни.