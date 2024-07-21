Всюди буди, гардиґи та кнайпи: що ви зобачите тілько ві Львові
Одним із найпопулярніших туристичних міст в Україні є Львів. Мандрівників у місті Лева вражає архітектура, традиції та колоритна місцева говірка.
Тож Освіта 24 у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує ділитися з вами тонкощами львівського говору. Зокрема, окремими колоритними слівцями.
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Що можна зобачити тілько ві Львові
У другій добірці нашої нової мовної рубрики розповімо вам, що ви можете цікавого побачити у місті Лева. Зокрема, якщо вже приїхали сюди на прогулянку або ж плануєте це зробити. Тож вйо до ґвари.
Знайомство зі Львовом треба починати з площі Ринок, де небо дзьоравить міська ратуша. Туди й вирушайте відразу, як приїдете на львівський двірець.
- дзьоравить – дирявить;
- двірець – вокзал;
Не забувайте при цьому свої речі, бо в місті і вдень, і ввечері ходять батяри. Можете побачити і малих батярів. Тілько їх не сваріть: вони не прогулюють сьогодні бУду – в місті вакації.
- батяр – шибеник, хуліган;
- бу́да – школа;
- вака́ції – канікули;
Після дощу місто може бути у баюрах. Якщо ви надієтеся попасти на якусь файну галицьку забаву просто неба, то пам'ятайте: фестин на вулицях Львова ви не побачите, бо в країні вОйна.
- баюра – калюжа;
- фестини – святкова забава;
Натомість побачите багато цікавих гардиґ, генде́ликів і кнайп.
- гардиґа – старий будинок;
- генде́лик – ятка, забігайлівка;
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
Але не подумайте, що Львів – це тільки кнайпи. Хоча вони тут доволі колоритні. Але це тема окремої добірки.
Видніються на тлі старовинної архітектуири і золоті копули.
- копула – церковна баня (купол);
- знимка – фотографія;