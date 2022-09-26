На фронті загинув головний освітянин Коломиї Любомир Бордун

У війні росії проти України віддав своє життя ще один український воїн – Любомир Бордун. Він захищав Батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення агресора.

Мер Коломиї Богдан Станіславський повідомив, що Любомир Бордун загинув у бою з окупантами на Донеччині. Він був начальником управління освіти Коломийської міської ради, що на Івано-Франківщині.

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Був авторитетом та Людиною з великої літери

Бордун захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росії у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Війна у нас забрала Любомира Бордуна – захисника, воїна, депутата Коломийської міської ради двох скликань, начальника управління освіти,

– написав Станіславський.

Очільник Коломиї також наголосив, що Любомир Бордун був непересічною людиною-авторитетом, Людиною з великої літери. Усі поважали його за працьовитість.

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Любомиру було 38 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

З російського полону повернули вчителя

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Одним з українських воїнів, яких днями визволили з російського полону, став 31-річний житель Миколаєва Віктор Руссу. До війни він працював учителем у ліцеї №40 міста, інформує Корабелов.Інфо. Директорка ліцею Вікторія Сєнкевич розповіла, що 26 лютого Віктор Руссу пішов захищати Україну у складі 36-ї бригади морської піхоти. Руссу – вчитель з Захисту України.

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