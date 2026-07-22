Вступ на магістратуру 2026 у розпалі: до коли можна подати заяву, щоб не пролетіти цьогоріч

Вступна кампанія до магістратури у 2026 році переходить до одного з найважливіших етапів – подання заяв до закладів вищої освіти.

Розповідаємо, коли можна подати заяви на магістратуру у 2026 році, які дати не варто пропустити та що потрібно зробити після отримання рекомендації до зарахування з посиланням на Освіта.UA.

Коли розпочинається подання заяв у магістратуру-2026?

Вступна кампанія до магістратури триває. Після складання ЄВІ та ЄФВВ на вступників чекає ще один важливий етап – подання заяв до закладів вищої освіти. Саме від дотримання встановлених строків залежить, чи братиме заява участь у конкурсному відборі.

У 2026 році подання заяв на вступ до магістратури триватиме з 7 серпня до 18:00 22 серпня. Подати документи можна лише через електронний кабінет вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Перед початком подання заяв вступник має:

зареєструвати електронний кабінет;

завантажити необхідні документи, це можна зробити уже з 1 липня .;

.; перевірити результати ЄВІ та ЄФВВ (або інших вступних випробувань, якщо вони передбачені для обраної спеціальності).

Скільки заяв можна подати?

У 2026 році вступники можуть подати:

до 10 заяв загалом ;

; не більше 5 заяв на місця державного замовлення.

Для всіх заяв необхідно визначити пріоритетність, адже саме вона враховується під час конкурсного відбору.

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Які строки складання магістерських тестів?

Реєстрація магістерські тести відбулась ще навесні – з 23 квітня по 14 травня. А запрошення всі зареєстровані учасники іспитів отримали ще до 19 червня на своїй інформаційній сторінці "Кабінет вступника".

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочинається 01 липня та закінчується 27 липня для вступників на бюджет та 17 серпня для вступників винятково на контракт.

Вступні випробування проводяться у два етапи:

основна сесія ( з 26 червня до 14 липня );

); додаткова сесія (з 3 до 21 серпня).

Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість єдиного вступного іспиту, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 28 липня до 7 серпня для вступників на бюджет та до 20 серпня для вступників винятково на контракт.

Іспити та співбесіди / МОН

Коли чекати відповідь про зарахування?

Зарахування на бюджет. Не пізніше 25 серпня заклади вищої освіти оприлюднять рейтингові списки, а вступники отримають рекомендації до зарахування.

Якщо ви отримали рекомендацію, необхідно до 18:00 28 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування.

Наказ про зарахування буде видано 29 серпня.

Зарахування на контрактну форму. Рекомендації на зарахування оприлюднять не раніше 30 серпня. Зарахування вступників – не пізніше 14 вересня.

Для вступу до магістратури заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 липня по 15 жовтня.

На що звернути увагу?

Перш ніж подавати заяви, уважно перевірте:

правильність персональних даних в електронному кабінеті;

результати ЄВІ та ЄФВВ;

конкурсні пропозиції університетів;

вимоги конкретного закладу освіти щодо вступу;

правильність визначення пріоритетів.

Не варто відкладати подання заяв на останній день. У разі технічних труднощів або потреби внести зміни у вас буде достатньо часу, щоб усе виправити.