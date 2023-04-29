Ректор київського університету пригрозив студентам через жарти про Шкарлета

Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький пригрозив студентам. Усе через жарти про ексочільника МОН Сергія Шкарлета.

Інцидент трапився на фестивалі "Студвесна". Деталі повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

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Максим Луцький пригрозив студентам

Депутатка уточнила: студенти жартували на сцені на різні теми. З їхніх уст пролунали також жарти про ексміністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Однак останні не сподобались ректорові Національного авіаційного університету Максимові Луцькому. Він, як пише Семенова, заявив: "Ще раз побачу, що прізвище міністра (Шкарлета, – ред.) кидається на пол, я за себе не ручаюсь. Тут політики не буде".

Луцький заявив, що Шкарлет багато зробив для університету, тому до нього не можна ставитись з неповагою.

Студенти обурливо відреагували на погрози ректора.

Хто такий Максим Луцький