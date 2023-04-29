Інцидент трапився на фестивалі "Студвесна". Деталі повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

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Максим Луцький пригрозив студентам

Депутатка уточнила: студенти жартували на сцені на різні теми. З їхніх уст пролунали також жарти про ексміністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Однак останні не сподобались ректорові Національного авіаційного університету Максимові Луцькому. Він, як пише Семенова, заявив: "Ще раз побачу, що прізвище міністра (Шкарлета, – ред.) кидається на пол, я за себе не ручаюсь. Тут політики не буде".

Луцький заявив, що Шкарлет багато зробив для університету, тому до нього не можна ставитись з неповагою.

Студенти обурливо відреагували на погрози ректора.

Хто такий Максим Луцький