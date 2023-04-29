Інцидент трапився на фестивалі "Студвесна". Деталі повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.
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Максим Луцький пригрозив студентам
Депутатка уточнила: студенти жартували на сцені на різні теми. З їхніх уст пролунали також жарти про ексміністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.
Однак останні не сподобались ректорові Національного авіаційного університету Максимові Луцькому. Він, як пише Семенова, заявив: "Ще раз побачу, що прізвище міністра (Шкарлета, – ред.) кидається на пол, я за себе не ручаюсь. Тут політики не буде".
Луцький заявив, що Шкарлет багато зробив для університету, тому до нього не можна ставитись з неповагою.
Студенти обурливо відреагували на погрози ректора.
Хто такий Максим Луцький
- Максим Луцький – екснардеп "Партії регіонів".
- Переміг на виборах ректора київського Національного авіаційного університету на початку 2021 року.
- У 2008 році був проректором з міжнародних зв'язків в Національному авіаційному університеті.
- Що цікаво, Луцький також є кумом одіозного міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Останній долучився до окупаційної "влади" на Запоріжжі.