Инцидент произошел на фестивале "Студвесна". Детали сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.
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Максим Луцкий пригрозил студентам
Депутат уточнила: студенты шутили на сцене на разные темы. Из их уст прозвучали также шутки об эксминистре образования и науки Украины Сергее Шкарлете.
Однако последние не понравились ректору Национального авиационного университета Максиму Луцкому. Он, как пишет Семенова, заявил: "Еще раз увижу, что фамилия министра (Шкарлета – ред.) бросается на пол, я за себя не ручаюсь. Здесь политики не будет".
Луцкий заявил, что Шкарлет многое сделал для университета, поэтому к нему нельзя относиться с неуважением.
Студенты возмутительно отреагировали на угрозы ректора.
Кто такой Максим Луцкий
- Максим Луцкий – экснардеп "Партии регионов".
- Победил на выборах ректора Киевского Национального авиационного университета в начале 2021 года.
- В 2008 году являлся проректором по международным связям в Национальном авиационном университете.
- Что интересно, Луцкий – также кум одиозного министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника. Последний присоединился к оккупационной "власти" в Запорожье.