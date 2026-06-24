Отримав атестат у 41 рік: зворушлива історія випускника з Тернопільщини

Житель Тернопільщини Максим Мазур зміг наздогнати згаяне та офіційно завершити 9 класів аж у 41-річному віці. Покинувши навчання наприкінці 90-х заради виживання й заробітку, чоловік скористався шансом повернутися за парту екстерном і тепер планує здобувати професію.

Історію чоловіка розповіло Суспільне Тернопіль.

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Як житель Тернопільщини зміг отримати свідоцтво про закінчення освіти у 41 рік?

У селі Катеринівка, що на Тернопільщині, місцевий житель Максим Мазур отримав свідоцтво про здобуття базової середньої освіти через чверть століття після того, як школу закінчили його однолітки. Колись підлітку довелося пожертвувати навчанням через скрутні життєві обставини.

Не довчившись усього кілька місяців до випуску з 9 класу, хлопець залишив уроки, щоб знайти бодай якийсь підробіток і забезпечити себе.

Була зима, люті морози під мінус тридцять, снігу навалило вище колін, а я ходив до школи в рваних кирзових чоботях. Тому вирішив усе кинути й піти наймитувати до людей, щоб заробити на шматок хліба й вирватися з бідності. Педагоги тоді приходили додому, вмовляли довчитися цей нещасний місяць-два, але в мене просто не було такої можливості,

– згадує Максим.

Шанс закрити давній гештальт з'явився завдяки директорці місцевої гімназії Іванні Харчук, яка запропонувала чоловікові відновити навчання. Максим одразу погодився, написав заяву та успішно склав усі необхідні іспити.

Випускник переконаний, що освіта необхідна в будь-якому віці, тому планує вступати далі та опанувати професію.

Проте, навчання не минуло без труднощів. Найскладнішими для 41-річного учня виявилися алгебра та геометрія. Проте завдяки наполегливості та колосальній підтримці вчителів, які допомагали на кожному кроці, точні науки вдалося подолати.

Цього року Катеринівська гімназія випустила за екстернатною формою одразу двох дорослих учнів – разом із Максимом документи отримала й 37-річна Оксана Коновальчук. Як пояснили в адміністрації закладу, такий формат ідеально підходить для людей, які працюють, адже вони самостійно опановують шкільну програму в зручний час, а двічі на рік проходять підсумкове оцінювання для підтвердження знань.

Зазначимо, цього року в Україні близько 355 тисяч випускників шкіл, однак ця кількість суттєво зменшилася порівняно з минулими десятиліттями. Для порівняння, 25 років тому щорічно школу закінчували близько 800 тисяч учнів, що свідчить про різке скорочення через демографічні зміни та міграцію.