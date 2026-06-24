Об истории этого мужчины рассказало Суспильне Тернополь.

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Как житель Тернопольской области смог получить свидетельство об окончании школы в 41 год?

В селе Катериновка, что в Тернопольской области, местный житель Максим Мазур получил свидетельство об окончании базового среднего образования спустя четверть века после того, как школу закончили его сверстники. Когда-то подростку пришлось пожертвовать учебой из-за сложных жизненных обстоятельств.

Не доучившись всего несколько месяцев до выпуска из 9 класса, парень бросил учебу, чтобы найти хоть какой-то подработку и обеспечить себя.

Была зима, лютые морозы под минус тридцать, снега навалило выше колен, а я ходил в школу в рваных кирзовых сапогах. Поэтому решил всё бросить и пойти на поденную работу к людям, чтобы заработать на кусок хлеба и вырваться из бедности. Учителя тогда приходили домой, уговаривали доучиться этот несчастный месяц-два, но у меня просто не было такой возможности,

– вспоминает Максим.

Шанс закрыть давний гештальт появился благодаря директору местной гимназии Иванне Харчук, которая предложила мужчине возобновить обучение. Максим сразу согласился, написал заявление и успешно сдал все необходимые экзамены.

Выпускник убеждён, что образование необходимо в любом возрасте, поэтому планирует поступать дальше и освоить профессию.

Однако учеба не обошлась без трудностей. Самыми сложными для 41-летнего ученика оказались алгебра и геометрия. Но благодаря настойчивости и колоссальной поддержке учителей, которые помогали на каждом шагу, точные науки удалось освоить.

В этом году Катериновская гимназия выпустила по экстернатной форме сразу двух взрослых учеников – вместе с Максимом документы получила и 37-летняя Оксана Коновальчук. Как пояснили в администрации учебного заведения, такой формат идеально подходит для работающих людей, ведь они самостоятельно осваивают школьную программу в удобное время, а дважды в год проходят итоговую аттестацию для подтверждения знаний.

Отметим, что в этом году в Украине около 355 тысяч выпускников школ, однако это число существенно уменьшилось по сравнению с прошлыми десятилетиями. Для сравнения, 25 лет назад ежегодно школу заканчивали около 800 тысяч учеников, что свидетельствует о резком сокращении из-за демографических изменений и миграции.