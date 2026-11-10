Не "маладой чєлавєк": як українською покликати незнайомого хлопця

Уявіть ситуацію: потрібно звернутися до незнайомого хлопця на вулиці, у магазині чи транспорті. Які слова обрати, щоб звучати ввічливо й природно? В українській для цього є кілька влучних звертань, які варто повернути в активне мовлення.

Що сказати замість звертання "маладой "чєловєк", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не губімо українських звертань, що сказати замість "маладой чєлавєк"?

10 листопада відзначають неофіційний Всесвітній день молоді. Це гарна нагода згадати не лише про молодіжні ініціативи, а й про слова, якими ми звертаємося до молодих людей.

У розмовах із незнайомцями нерідко можна почути кальковані з російської звертання. Особливо часто вони з'являються, коли потрібно привернути увагу перехожого, попросити про допомогу чи щось уточнити. І чи не найпоширеніше звертання, кальковане – "маладой чєловєк".

Але українська мова має для цього власні форми – природні, ввічливі, виразні і прив'язані до віку.

Хлопче. Звичне й природне звертання до хлопця або молодого чоловіка. Воно доречне в невимушеному спілкуванні, хоча зважайте на вік співрозмовника: до дорослого незнайомця така форма може прозвучати фамільярно. Наприклад: "Хлопче, допоможи, будь ласка, підняти цю коробку". Юначе. Гарне українське звертання до молодого чоловіка. Слово походить від іменника "юнак" і має відповідну форму кличного відмінка – "юначе". Це якщо ви звертаєтеся до старшокласника чи студента. Наприклад: "Юначе, ви не підкажете, котра година?" Парубче. Колоритне українське слово, яке означає молодого неодруженого чоловіка. Має народнорозмовний відтінок і додає звертанню особливого звучання. Наприклад: "Парубче, а не поможешь ли ты мне?" Пане. Якщо звертаєтеся до незнайомого чоловіка й хочете бути ввічливими, найкраще підійде нейтральне "пане". Воно не вказує на вік співрозмовника й доречне в різних ситуаціях. Наприклад: "Пане, ви не могли б мені допомогти?" Добродію. Ще одне гарне українське звертання, яке виражає повагу до співрозмовника. Воно дещо урочистіше й сьогодні звучить незвично, проте залишається цілком доречним. Воно пасує для офіційного спілкування. Наприклад: "Добродію, чи не підкажете дорогу?"

А от звертання "шановний" варто використовувати обережно. У розмові воно може звучати іронічно, з докором або навіть зневагою – особливо якщо вимовити його з відповідною інтонацією. Тому, коли потрібно ввічливо звернутися до незнайомого чоловіка, краще сказати "пане".

А чи неправильне звертання "молодий чоловіче"?

Тут є цікавий нюанс. Саме словосполучення "молодий чоловіче", як прямий переклад російського "молодой человек", граматично правильне: іменник "чоловік" у кличному відмінку має форму "чоловіче".

Однак мовознавці звертали увагу на те, що таке звертання стало особливо поширеним під впливом російської мовної практики в радянський час. Зокрема, письменник і перекладач Олекса Кундзич ще 1956 року зауважував, що українців призвичаюють до звертання "молодий чоловіче" замість звичних "юначе", "хлопче", "парубче". Цю цитату можна знайти у Словнику української мови. То чи варто зберігати цей нав'язаний варіант?