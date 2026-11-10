Не "маладой чєлавєк": як українською покликати незнайомого хлопця

Як звертатися до хлопця? / Фото Мagnific.
Уявіть ситуацію: потрібно звернутися до незнайомого хлопця на вулиці, у магазині чи транспорті. Які слова обрати, щоб звучати ввічливо й природно? В українській для цього є кілька влучних звертань, які варто повернути в активне мовлення.
Що сказати замість звертання "маладой "чєловєк", розповідаємо з посиланням на "Горох".
Не губімо українських звертань, що сказати замість "маладой чєлавєк"?
10 листопада відзначають неофіційний Всесвітній день молоді. Це гарна нагода згадати не лише про молодіжні ініціативи, а й про слова, якими ми звертаємося до молодих людей.
У розмовах із незнайомцями нерідко можна почути кальковані з російської звертання. Особливо часто вони з'являються, коли потрібно привернути увагу перехожого, попросити про допомогу чи щось уточнити. І чи не найпоширеніше звертання, кальковане – "маладой чєловєк".
Але українська мова має для цього власні форми – природні, ввічливі, виразні і прив'язані до віку.
- Хлопче. Звичне й природне звертання до хлопця або молодого чоловіка. Воно доречне в невимушеному спілкуванні, хоча зважайте на вік співрозмовника: до дорослого незнайомця така форма може прозвучати фамільярно. Наприклад: "Хлопче, допоможи, будь ласка, підняти цю коробку".
- Юначе. Гарне українське звертання до молодого чоловіка. Слово походить від іменника "юнак" і має відповідну форму кличного відмінка – "юначе". Це якщо ви звертаєтеся до старшокласника чи студента. Наприклад: "Юначе, ви не підкажете, котра година?"
- Парубче. Колоритне українське слово, яке означає молодого неодруженого чоловіка. Має народнорозмовний відтінок і додає звертанню особливого звучання. Наприклад: "Парубче, а не поможешь ли ты мне?"
- Пане. Якщо звертаєтеся до незнайомого чоловіка й хочете бути ввічливими, найкраще підійде нейтральне "пане". Воно не вказує на вік співрозмовника й доречне в різних ситуаціях. Наприклад: "Пане, ви не могли б мені допомогти?"
- Добродію. Ще одне гарне українське звертання, яке виражає повагу до співрозмовника. Воно дещо урочистіше й сьогодні звучить незвично, проте залишається цілком доречним. Воно пасує для офіційного спілкування. Наприклад: "Добродію, чи не підкажете дорогу?"
А от звертання "шановний" варто використовувати обережно. У розмові воно може звучати іронічно, з докором або навіть зневагою – особливо якщо вимовити його з відповідною інтонацією. Тому, коли потрібно ввічливо звернутися до незнайомого чоловіка, краще сказати "пане".
А чи неправильне звертання "молодий чоловіче"?
Тут є цікавий нюанс. Саме словосполучення "молодий чоловіче", як прямий переклад російського "молодой человек", граматично правильне: іменник "чоловік" у кличному відмінку має форму "чоловіче".
Однак мовознавці звертали увагу на те, що таке звертання стало особливо поширеним під впливом російської мовної практики в радянський час. Зокрема, письменник і перекладач Олекса Кундзич ще 1956 року зауважував, що українців призвичаюють до звертання "молодий чоловіче" замість звичних "юначе", "хлопче", "парубче". Цю цитату можна знайти у Словнику української мови. То чи варто зберігати цей нав'язаний варіант?
Наша порада: якщо не знаєте людини й хочете ввічливо привернути її увагу, звертайтеся "пане". А для молодого хлопця в невимушеній розмові маємо чудові слова – "юначе" та "парубче".
Варто пам’ятати, що "маладой чєлавєк" – російськомовне звертання, як і "дєвушка" чи "баришня". В українській їм відповідають "дівчино", "панянко" або "панно" – залежно від ситуації та віку людини.
А от коли хочете розповісти про молодого чоловіка чи його описати, то можна сказати – молодик чи леґінь.
І ще одна цікавинка про дату: 10 листопада пов'язують із заснуванням Всесвітньої федерації демократичної молоді в 1945 році. Цей день має неофіційний характер. Не варто плутати його з Міжнародним днем молоді ООН, який відзначають 12 серпня.
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