Не "маладой человек": как на украинском обратиться к незнакомому парню

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Что сказать вместо обращения "молодой человек", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не теряем украинские обращения, что сказать вместо "маладой человек"?

10 ноября отмечается неофициальный Всемирный день молодежи. Это хороший повод вспомнить не только о молодежных инициативах, но и о словах, которыми мы обращаемся к молодым людям.

В разговорах с незнакомцами нередко можно услышать заимствованные из русского языка обращения. Особенно часто они появляются, когда нужно привлечь внимание прохожего, попросить о помощи или что-то уточнить. И, пожалуй, самое распространенное обращение, заимствованное из русского языка, – "маладой человек".

Но в украинском языке для этого есть свои формы – естественные, вежливые, выразительные и соответствующие возрасту.

Хлопче. Привычное и естественное обращение к парню или молодому мужчине. Оно уместно в непринужденном общении, хотя следует учитывать возраст собеседника: в отношении взрослого незнакомца такая форма может прозвучать фамильярно. Например: "Хлопче, допоможи, будь ласка, підняти цю коробку". Юначе. Красивое украинское обращение к молодому человеку. Слово происходит от существительного "юнак" и имеет соответствующую форму звательного падежа – "юначе". Это если вы обращаетесь к старшекласснику или студенту. Например: "Юначе, ви не підкажете, котра година?" Парубче. Колоритное украинское слово, обозначающее молодого неженатого мужчину. Имеет народно-разговорный оттенок и придает обращению особое звучание. Например: "Парубче, а не поможешь ли ты мне?" Пане. Если вы обращаетесь к незнакомому мужчине и хотите проявить вежливость, лучше всего подойдет нейтральное "пане". Оно не указывает на возраст собеседника и уместно в различных ситуациях. Например: "Пане, ви не могли б мені допомогти?" Добродію. Еще одно красивое украинское обращение, выражающее уважение к собеседнику. Оно несколько торжественнее и сегодня звучит необычно, однако остается вполне уместным. Оно подходит для официального общения. Например: "Добродію, чи не підкажете дорогу?"

А вот обращение "шановний" стоит использовать осторожно. В разговоре оно может звучать иронично, с упреком или даже пренебрежением – особенно если произнести его с соответствующей интонацией. Поэтому, когда нужно вежливо обратиться к незнакомому мужчине, и лучше сказать "пане".

А неправильно ли обращение "молодий чоловік"?

Здесь есть интересный нюанс. Само словосочетание "молодой человек", как прямой перевод русского "молодой человек", грамматически правильное: существительное "чоловік" в звательном падеже имеет форму "чоловіче".

Однако языковеды обращали внимание на то, что такое обращение стало особенно распространенным под влиянием русской языковой практики в советское время. В частности, писатель и переводчик Олекса Кундзич еще в 1956 году отмечал, что украинцев приучают к обращению "молодий чоловіче" вместо привычных "юначе", "хлопче", "парубче". Эту цитату можно найти в "Словаре украинского языка". Так стоит ли сохранять этот навязанный вариант?