Как сказать на украинском "баришня": подбираем подходящие эквиваленты

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О том, откуда произошло это слово, кого называют "баришня" и каким эквивалентом его заменить, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как сказать по-украински "барышня"?

В украинской речи до сих пор встречаются слова, заимствованные из русского языка, и встретить их можно где угодно: в магазине, спортивном зале, кафе. И очень досадно, когда они касаются обращений.

Такое слово связано с представлением о привилегированном происхождении, но является русским – "баришня". Его сегодня можно услышать в качестве обращения к молодым девушкам.

На такое обращение обратил внимание филолог Александр Авраменко, отметив, что оно очень режет слух, ведь украинцы им не пользовались.

Скриншот из поста в соцсети / Facebook

Но на украинском языке к девушке и молодой женщине всегда обращались по-другому:

панна – незамужняя девушка или женщина;

панянка – молодая девушка, часто с оттенком утонченности;

панночка – ласковое обращение к молодой девушке;

дівчина – универсальный нейтральный эквивалент;

молода пані – вежливое обращение к молодой женщине.

Интересно! Слово "панянка" имеет давнюю историю в украинском языке. Оно зафиксировано еще в словаре Бориса Гринченко, составленном в конце XIX – начале XX века. В нем оно приведено как соответствие слову "барышня".

В украинском языке слово "барышня" также зафиксировано в словарях как разговорное и устаревшее. Например, оно встречается в творчестве Ивана Карпенко-Карого. Однако в современной речи может звучать как ироническое или шутливое обращение.

Украинские обращения "пани" и "панна" имеют свои особенности. А как правильно употреблять эти слова в обращениях, сочетать их с именами и фамилиями, читайте в материале "Кто – "панна", а кто – "пани": как обратиться вежливо, чтобы не ошибиться".

Откуда произошло и что означало это слово?

Слово "барышня" пришло из русского языка. Его история связана со словом "боярышня" – так изначально называли дочь боярина. Со временем значение расширилось: так стали называть девушек из дворянских и зажиточных семей, а позже – просто молодых незамужних женщин.

Какой оттенок приобрело это слово сегодня?

Сегодня "барышней" иногда называют девушку, которая ведет себя манерно, капризничает, чрезмерно заботится о своем комфорте или привыкла к особому отношению. В таком употреблении чувствуется легкая насмешка: мол, слишком уж нежная и привередливая барышня.

Кого называли "кисейной барышней"?

С этим словом связано известное выражение "кисейная барышня". Кисейка (кисея) – тонкая, легкая, почти прозрачная ткань, из которой шили женские платья. В XIX веке такая одежда ассоциировалась с изяществом и аристократическим образом жизни. Очень часто на портретах того периода девушки и женщины изображены в платьях из такой ткани.Но ткань была совершенно непрактичной и не подходила для сурового русского климата, поэтому быстро вышла из моды. Впрочем, не все могли так быстро успевать за модой, и кто-то продолжал носить платья из кисели, что вызывало насмешки и иронию.

Со временем выражение приобрело ироническое значение. Так стали называть чрезмерно нежную, манерную, избалованную девушку, которая не привыкла к трудностям и не очень приспособлена к самостоятельной жизни.

Интиресно, что эту характеристику стали применять и к мужчинам. Сегодня так могут в шутку назвать человека, который боится малейших неудобств и нуждается в особом уходе.

Эта ткань не получила распространения среди украинок того времени, поэтому и выражение не было популярным. О нем узнали позже.

Изучайте значения и выбирайте украинские эквиваленты по смыслу.