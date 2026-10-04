Слова з галицьким акцентом: що видає мешканця Галичини

Іноді людину можна "географічно визначити" буквально за одним словом. А що, як ми скажемо, що галичанина можна впізнати за "баняком", "вазонком" і "півницею"?

Звучить як загадка, але для мешканця Галичини тут немає нічого дивного. Розповідаємо про слова, які мають виразний галицький колорит, з посиланням на "Короткий словник львівської ґвари".

За якими словами легко впізнати галичанина?

Є слова, які українці з різних регіонів розуміють без проблем. А є такі, що одразу видають: перед вами галичанин. Не паспортом чи акцентом, а одним-єдиним словом: "Та бери мешти, підемо на шпацір, а потім з'їмо пляцка". Якщо для вас це звучить цілком природно – вітаємо, у вас є шанс на галицьке мовне коріння. А якщо ні – зараз пояснимо кожне слово.

Ось кілька слів, які особливо характерні для галицького мовлення:

Та – у Галичині це слово можна почути дуже часто. Іноді складається враження, що людина ніби "ковтає" останню літеру слова "так". Але це не помилка: "та" вживають як відповідь або частку зі значеннями, які в інших регіонах можуть передаватися словами "так", "авжеж", "ну", "та ні".

Не однозначне "та" у Львові: дивіться відео

Мешти – взуття. Якщо хтось каже, що купив нові мешти, не поспішайте виправляти: це регіональне слово, добре відоме в галицькому мовному просторі.

Росіл – звичайний для Галичини курячий або м'ясний бульйон. Тож коли вам пропонують тарілку гарячого росолу, йдеться не про якусь екзотику чи рідину, у якій квасяться овочі, а про дуже домашню гарячу страву.

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А далі – справжня гастрономічна Галичина.

Пляцки – це не просто "тістечка". У галицькому мовленні так можуть називати солодку випічку, а терті пляцки з бульби – це вже зовсім інша історія: картопляні деруни, які готують із тертої картоплі.

Цитрина – лимон.

Галяретка – желе.

Андрути – вафельні коржі, часто з начинкою або кремом.

А якщо вам скажуть, що до кави є пляцок, не поспішайте уявляти один конкретний десерт. У Галичині "пляцок" – це цілий світ домашньої випічки.

Тепер до побуту:

Маринарка – піджак або жакет.

Шпацір – прогулянка.

Баняк – каструля.

Вазонок – горщик для квітів.

Двірець – залізничний вокзал.

Півниця – підвал.

І в цьому, мабуть, особлива чарівність галицької лексики – ґвари. Частину таких слів легко зрозуміти з контексту, а деякі без підказки можуть добряче здивувати людину з іншого регіону.

Водночас важливо пам'ятати: регіональне слово – не означає неправильне. Українська мова має багато територіальних говорів, і саме вони роблять її такою різноманітною. Те, що в одному місті звучить звично, за кілька сотень кілометрів може сприйматися як "своєрідне".

Тож якщо почули котресь зі слів – можливо, поруч із вами справжній галичанин. Або просто людина, яка любить галицькі слова.