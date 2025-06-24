Маслина чи оливка: розбираємось, як правильно назвати цей популярний у всьому світі плід

Іноді ми так звикаємо до назв та слів, що не намагаємося дізнатися чи правдиві вони. А історія може вас здивувати.

Чи справді слова оливка та маслина позначають різні продукти, розповідає 24 Канал.

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Яка різниця між оливками та маслинами

Цей заморський делікатес став уже звичним для більшості українців. Але і досі є плутанина з тим, їмо ми оливки чи маслини.

І оливки, і маслини – це плоди одного дерева: оливи європейської (Olea europaea), якої нараховують понад 150 сортів. Однак, у світі їх не позначають різними словами, а називають одним – olives.

У чому ж різниця? А різні слова виникли у радянський час та побутують на пострадянському просторі. Саме у цих країнах оливка – це зелені або жовтаві плоди, які ще недозрілими збирають з дерев.

А маслина – стиглі плоди темно-фіолетового, синьо-чорного або червонувато-коричневого кольору.

Варто знати, що слово "маслина" російськомовного походження. Оскільки один з продуктів, який виготовляють з оливок – оливкова олія, у російській мові звучить як "оливковоє масло". Ймовірно – саме так і утворилося слово маслина, бо і логіки у тому, чому на дереві олива – росте маслина – немає. Крім того, у багатьох російськомовних відео на цю тему зазначають, що такий поділ у назвах існує "только в русскоговорящих странах". А чи варто нам і досі його використовувати?

Зауважимо, що в українській мові словом "масло" позначають продукт виготовлений з молочних вершків.

Тому, такий поділ нав'язаний. І приємно, що все частіше на цінниках у крамничках ми бачимо:

оливка зелена,

оливка чорна,

оливкова олія.

Однак, якщо мова йде про готовий продукт, то темний колір оливок залежить від їх обробки при виготовленні чи навіть додавання барвника.

Врахуйте, що свіжі оливки неїстівні і дуже гіркі. А корисних смакових якостей набувають після тривалого вимочування у воді, соляному розсолі, в'яленні чи ферментації.

Олива ще з античних часів наділена глибокою шаною та символізмом. В античній Греції її пов'язували з богинею Афіною. Священний гай в Олімпії був з оливкових дерев з них виготовляли і зображення богів. Оливкові гілки подавали переможцям спортивних змагань, солдати несли вінки з гілок оливи у тріумфальних ходах.

А сьогодні оливкова гілка – символ миру, а в ісламі – дерево життя. Оливкова гілка і геральдичний символ, яки є на багатьох гербах та емблемах. На емблемі Всесвітнього конгресу прихильників миру зображено голуб, що несе оливкову гілку.