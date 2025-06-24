Маслина чи оливка: розбираємось, як правильно назвати цей популярний у всьому світі плід
- Оливки і маслини – це плоди одного дерева – оливи європейської, але різниця в назвах виникла в радянський час, де оливки – це недозрілі зелені плоди, а маслини – стиглі темні плоди.
- Слово "маслина" має російське походження, від слова "масло", а в українській мові використовується термін "оливкова олія".
Іноді ми так звикаємо до назв та слів, що не намагаємося дізнатися чи правдиві вони. А історія може вас здивувати.
Чи справді слова оливка та маслина позначають різні продукти, розповідає 24 Канал.
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Яка різниця між оливками та маслинами
Цей заморський делікатес став уже звичним для більшості українців. Але і досі є плутанина з тим, їмо ми оливки чи маслини.
І оливки, і маслини – це плоди одного дерева: оливи європейської (Olea europaea), якої нараховують понад 150 сортів. Однак, у світі їх не позначають різними словами, а називають одним – olives.
У чому ж різниця? А різні слова виникли у радянський час та побутують на пострадянському просторі. Саме у цих країнах оливка – це зелені або жовтаві плоди, які ще недозрілими збирають з дерев.
А маслина – стиглі плоди темно-фіолетового, синьо-чорного або червонувато-коричневого кольору.
Варто знати, що слово "маслина" російськомовного походження. Оскільки один з продуктів, який виготовляють з оливок – оливкова олія, у російській мові звучить як "оливковоє масло". Ймовірно – саме так і утворилося слово маслина, бо і логіки у тому, чому на дереві олива – росте маслина – немає. Крім того, у багатьох російськомовних відео на цю тему зазначають, що такий поділ у назвах існує "только в русскоговорящих странах". А чи варто нам і досі його використовувати?
Зауважимо, що в українській мові словом "масло" позначають продукт виготовлений з молочних вершків.
Тому, такий поділ нав'язаний. І приємно, що все частіше на цінниках у крамничках ми бачимо:
- оливка зелена,
- оливка чорна,
- оливкова олія.
Однак, якщо мова йде про готовий продукт, то темний колір оливок залежить від їх обробки при виготовленні чи навіть додавання барвника.
Врахуйте, що свіжі оливки неїстівні і дуже гіркі. А корисних смакових якостей набувають після тривалого вимочування у воді, соляному розсолі, в'яленні чи ферментації.
Олива ще з античних часів наділена глибокою шаною та символізмом. В античній Греції її пов'язували з богинею Афіною. Священний гай в Олімпії був з оливкових дерев з них виготовляли і зображення богів. Оливкові гілки подавали переможцям спортивних змагань, солдати несли вінки з гілок оливи у тріумфальних ходах.
А сьогодні оливкова гілка – символ миру, а в ісламі – дерево життя. Оливкова гілка і геральдичний символ, яки є на багатьох гербах та емблемах. На емблемі Всесвітнього конгресу прихильників миру зображено голуб, що несе оливкову гілку.