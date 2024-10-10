Нудно не буде: Мала академія наук пропонує вивчати математику нестандартно

Вивчення математики може проходити цікаво, жваво і нестандартно. Особливо, якщо її вивчати через квести та головоломки.

МАН України пропонує незвичний підхід до вивчення математики, щоб зацікавити школярів до вивчення цієї науки.

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Як вивчати математику по-іншому

Лабораторія математичних наук НЦ МАН України впроваджує інтерактивний відеокурс "Математика. Головоломки" — це освітня програма для вчителів, яка складається з 4 навчальних модулів, спрямованих на розвиток нестандартного мислення та поглиблення інтересу до математики.

Курс пропонує популяризувати науку через незвичне подання інформації – різноманітні головоломки та математичні задачі, що виходять за межі традиційної шкільної програми: від ілюзій та фокусів до парадоксів та квестів.

Короткі, до 10 хвилин, відеоролики знайомлять з історією головоломок, їх типами, видами, структурую. А також, радять як їх використовувати у навчанні та як закладати певне навчальне задання.

Більше про головоломки: дивіться відео

Даний проєкт спрямований на те, щоб зробити математику ближчою до дітей! Експерти МАН діляться корисними інструментами, а ще підкажуть учителям, як надихати учнів до навчання, бути для них менторами та друзями.

Покращити знання з математики є важливим моментом. Оскільки, згідно з результатами тестування учнів 6-8 класів, проведеного ДСЯО у травні 2024 року, у восьмикласників є зниження середніх результатів з математики.