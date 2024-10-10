А от у восьмикласників є зниження середніх результатів у тестуванні, особливо з математики. Зазначимо, що тестування відбулося ще у травні, а зараз ДСЯОУ презентувала результати ІІ етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти у школах в умовах воєнного стану.

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Які результати продемонструвало дослідження

Так, основні відкриття цього дослідження такі:

Зросла частка шестикласників, які виконали тести на достатньому рівні. Імовірно, одна з причин цього – збільшення кількості учнів на дистанційці.

Шестикласники продемонстрували незначне поліпшення в результатах навчання і з математики, і з української мови.

У восьмикласників є зниження середніх результатів у тестуванні, особливо з математики.

Учні й учениці, які продовжували навчатися дистанційно чи в змішаному форматі, продемонстрували зниження показників.

Тести виконані майже так само, як торік, – на "середньому" рівні. Хоча є деякі тенденції й до зростання,

– зазначив очільник ДСЯОУ Руслан Гурак.

І додав, що цьогорічне тестування підтвердило прямий зв'язок між якістю викладання навчального предмета й успішністю учнів і учениць. А також продемонструвало те, що в умовах повномасштабної війни вчителі змогли забезпечити освітній процес на такому рівні, щоб діти не втратили мотивації та снаги до навчання.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зауважимо, що таке дослідження Служба організовує другий рік поспіль, що дає змогу порівнювати результати.