А вот у восьмиклассников есть снижение средних результатов в тестировании, особенно по математике. Отметим, что тестирование состоялось еще в мае, а сейчас ДСЯОУ представила результаты II этапа общегосударственного мониторингового исследования качества образования в школах в условиях военного положения.
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Какие результаты продемонстрировало исследование
Так, основные открытия этого исследования следующие:
- Возросла доля шестиклассников, которые выполнили тесты на достаточном уровне. Вероятно, одна из причин этого – увеличение количества учеников на дистанционке.
- Шестиклассники продемонстрировали незначительное улучшение в результатах обучения и по математике, и по украинскому языку.
- У восьмиклассников есть снижение средних результатов в тестировании, особенно по математике.
- Ученики и ученицы, которые продолжали учиться дистанционно или в смешанном формате, продемонстрировали снижение показателей.
Тесты выполнены почти так же, как в прошлом году, – на "среднем" уровне. Хотя есть некоторые тенденции и к росту,
– отметил глава ДСЯОУ Руслан Гурак.
И добавил, что нынешнее тестирование подтвердило прямую связь между качеством преподавания учебного предмета и успеваемостью учеников и учениц. А также продемонстрировало то, что в условиях полномасштабной войны учителя смогли обеспечить образовательный процесс на таком уровне, чтобы дети не потеряли мотивации и сил к обучению.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Заметим, что такое исследование Служба организует второй год подряд, что позволяет сравнивать результаты.
- Ранее мы рассказывали о том, что Министерство образования и науки Украины опубликовало новые учебные программы для 5–7 классов НУШ на основе модельных учебных программ. Где их искать, читайте здесь.