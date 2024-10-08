Министерство образования и науки Украины на своей странице в фейсбуке напомнило правила поведения во время тревоги и в укрытии. Педагог, в частности, не имеет права отпускать ребенка из убежища, если родители хотят его забрать.

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Можно ли забрать ребенка из школьного хранилища до отбоя

Предварительно руководство учебного заведения должно предоставить информацию всем участникам образовательного процесса о том, где расположено безопасное помещение. Родители при этом должны знать, какие вещи нужно сложить детям в тревожные рюкзаки. Также должно быть ответственное лицо, которое будет сопровождать детей в укрытие.



Алгоритм действий во время воздушной тревоги / МОН

Учитель должен известить родителей, когда они спускаются в убежище и проверить, все ли дети в него переместились. А ответственные лица должны убедиться, что в помещениях не осталось школьников. Те ученики, которые находятся на улице, должны также пройти в убежище самостоятельно или вместе с учителем.



Алгоритм действий во время воздушной тревоги / МОН

Если тревога раздается во время онлайн-урока, педагог должен остановить обучение и подчеркнуть школьникам, что они должны перейти в безопасное место. Если это технически возможно, уроки можно продолжить из хранилища.



Алгоритм действий во время воздушной тревоги / МОН