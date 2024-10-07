Кто-то из последних сам рос в русскоязычных семьях и не уверен в своем украинском и стесняется разговаривать на государственном, а кто-то сознательно не хочет этого делать. Психолог Лариса Чернокрилюк в интервью УП рассказала, как корректно призвать родителей не общаться дома на русском, в частности с ребенком.

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Как призвать родителей не общаться на русском, в частности с ребенком

Заметим, нардеп от "Голоса" Наталья Пипа зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который имеет целью запретить общение на русском языке на территории школы во время учебного процесса, включая перерывы и внеклассную деятельность.

Я пока не представляю, как это можно будет реализовать на практике, однако если такой закон примут, нам будет легче общаться с родителями, которые отстаивают "права на русский язык",

– заявила Чернокрилюк.

И добавила, что на сегодня можно только просить родителей не общаться на русском, объяснять, говорить о том, что поскольку занятия на украинском языке, их ребенку будет легче учиться, если он не будет переходить с ними дома на русский.

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Как убедить родителей общаться на украинском языке

Психолог говорит: если русскоязычным родителям сложно сразу перейти на украинский, стоит это делать постепенно. Можно ввести в семье дни украинского языка.

Стоит понимать: когда вы упорно продолжаете общаться на русском дома, то делаете медвежью услугу своему ребенку, потому что его переход на украинский – неизбежен. У нас все официальное общение уже давно на украинском, обучение в школах и университетах – государственном языке,

– отметила Чернокрилюк.

По ее мнению, упростить жизнь ребенку в будущем – это выбор, который должны сейчас сделать родители. В частности, можно:

поменять язык мультфильма на украинскую дорожку;

подарить/прочитать украинскую книгу;

попеть или включить украинскую песню;

дать послушать ребенку украинскую аудиосказку;

загрузить украинское приложение на планшет и тому подобное.

Психолог убеждает: чем больше будет таких выборов со стороны родителей, тем легче будет учиться ребенку. Сейчас учителя могут только просить и показывать родителям преимущества того, что ребенок будет разговаривать на украинском. Запрещать – нет.