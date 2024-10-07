Хтось з останніх сам зростав у російськомовних сім'ях і не впевнений у своїй українській та соромиться розмовляти державною, а хтось свідомо не хоче цього робити. Психологиня Лариса Чернокрилюк в інтерв'ю УП розповіла, як коректно закликати батьків не спілкуватися вдома російською, зокрема з дитиною.

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Як закликати батьків не спілкуватися російською, зокрема з дитиною

Зауважимо, нардеп від "Голосу" Наталія Піпа зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який має на меті заборонити спілкування російською мовою на території школи під час навчального процесу, включаючи перерви та позакласну діяльність.

Я поки що не уявляю, як це можна буде реалізувати на практиці, проте якщо такий закон ухвалять, нам буде легше спілкуватися з батьками, які відстоюють "права на російську мову",

– заявила Чернокрилюк.

І додала, що на сьогодні можна лише просити батьків не спілкуватися російською, пояснювати, говорити про те, що оскільки заняття українською мовою, їхній дитині буде легше навчатися, якщо вона не переходитиме з ними вдома на російську.

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Як переконати батьків спілкуватися українською

Психологиня каже: якщо російськомовним батькам складно одразу перейти на українську, варто це робити поступово. Можна запровадити в родині дні української мови.

Варто розуміти: коли ви вперто продовжуєте спілкуватися російською вдома, то робите ведмежу послугу своїй дитині, бо її перехід на українську – неминучий. У нас усе офіційне спілкування вже давно українською, навчання у школах та університетах – державною мовою,

– зазначила Чернокрилюк.

На її думку, спростити життя дитині у майбутньому – це вибір, який мають зараз зробити батьки. Зокрема, можна:

поміняти мову мультфільму на українську доріжку;

подарувати/прочитати українську книгу;

поспівати чи увімкнути українську пісню;

дати послухати дитині українську аудіоказку;

завантажити український додаток на планшет тощо.

Психологиня переконує: чим більше буде таких виборів з боку батьків, тим легше буде навчатися дитині. Наразі вчителі можуть лише просити і показувати батькам переваги того, що дитина розмовлятиме українською. Забороняти – ні.