Про це Міносвіти інформує на своєму офіційному сайті. Так, оновили переліки для кількох освітніх галузей.
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МОН опублікувало нові навчальні програми для 5–7 класів
Оновили переліки програм для таких освітніх галузей:
- природничої;
- мовно-літературної;
- математичної;
- мистецької;
- а також для міжгалузевого інтегрованого курсу "Драматургія і театр".
На сторінці також розмістили програми для інших освітніх галузей.
Учителі можуть користуватися всіма навчальними програми, зокрема використовувати їх як основу для календарно-тематичного планування,
– наголошують у МОН.
Зазначимо, що навчальні програми підготували авторські колективи відповідних модельних програм на запит МОН. Потреба в цьому виникла зважаючи на затвердження змін до Типової освітньої програми для 5–9 класів і з огляду на виклики, що постали перед українською системою освіти через пандемію та повномасштабну війну.
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Які особливості навчальних програм
Особливості навчальних програм:
- розраховані на мінімальну кількість годин, передбачену Типовою освітньою програмою для 5–9 класів;
- визначають кількість навчального часу на вивчення кожної теми;
- повністю відповідають Державному стандарту базової середньої освіти;
- зміст зорієнтований на ключову тематику, визначену базовими знаннями в стандарті. Окрім того, мета змісту – забезпечувати можливість надолужувати навчальні втрати;
- запропоновані види навчальної діяльності сприятимуть досягненню результатів навчання разом із надолуженням навчальних втрат.