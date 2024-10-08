Про це Міносвіти інформує на своєму офіційному сайті. Так, оновили переліки для кількох освітніх галузей.

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МОН опублікувало нові навчальні програми для 5–7 класів

Оновили переліки програм для таких освітніх галузей:

природничої;

мовно-літературної;

математичної;

мистецької;

а також для міжгалузевого інтегрованого курсу "Драматургія і театр".

На сторінці також розмістили програми для інших освітніх галузей.

Учителі можуть користуватися всіма навчальними програми, зокрема використовувати їх як основу для календарно-тематичного планування,

– наголошують у МОН.

Зазначимо, що навчальні програми підготували авторські колективи відповідних модельних програм на запит МОН. Потреба в цьому виникла зважаючи на затвердження змін до Типової освітньої програми для 5–9 класів і з огляду на виклики, що постали перед українською системою освіти через пандемію та повномасштабну війну.

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Які особливості навчальних програм

Особливості навчальних програм: