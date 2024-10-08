Про це Міносвіти інформує на своєму офіційному сайті. Так, оновили переліки для кількох освітніх галузей.

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МОН опублікувало нові навчальні програми для 5–7 класів

Оновили переліки програм для таких освітніх галузей:

  • природничої;
  • мовно-літературної;
  • математичної;
  • мистецької;
  • а також для міжгалузевого інтегрованого курсу "Драматургія і театр".

На сторінці також розмістили програми для інших освітніх галузей.

Учителі можуть користуватися всіма навчальними програми, зокрема використовувати їх як основу для календарно-тематичного планування,
– наголошують у МОН.

Зазначимо, що навчальні програми підготували авторські колективи відповідних модельних програм на запит МОН. Потреба в цьому виникла зважаючи на затвердження змін до Типової освітньої програми для 5–9 класів і з огляду на виклики, що постали перед українською системою освіти через пандемію та повномасштабну війну.

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Які особливості навчальних програм

Особливості навчальних програм:

  • розраховані на мінімальну кількість годин, передбачену Типовою освітньою програмою для 5–9 класів;
  • визначають кількість навчального часу на вивчення кожної теми;
  • повністю відповідають Державному стандарту базової середньої освіти;
  • зміст зорієнтований на ключову тематику, визначену базовими знаннями в стандарті. Окрім того, мета змісту – забезпечувати можливість надолужувати навчальні втрати;
  • запропоновані види навчальної діяльності сприятимуть досягненню результатів навчання разом із надолуженням навчальних втрат.