Учасникам НМТ пояснили, чому математика має бути обов’язковою

Структура національного мультипредметного тесту може зазнати змін. Однак їх пропонують вже на наступний рік.

Вони стосуються зменшення кількості предметів та перенесення математики у блок вибіркових предметів. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла Освіта.UA, чому математика таки важлива.

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Чому математика має бути обов'язковою на НМТ?

Вакуленко зазначає, що результати з математики та української мови на НМТ є найкращими предикторами успішності вступників. Саме вони є необхідними для здобуття вищої освіти.

Математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів, а також є надважливими інструментами для опанування академічних програм,

– заявила очільниця Центру.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Натомість заступник директора УЦОЯО Василь Терещенко зауважив, що шкільна математична освіта дуже важлива для розвитку різних типів мислення майбутніх студентів.

Відіграє беззаперечну роль для розвитку логічного, системного, критичного мислення, яке важливе для будь-якої освіченої людини, зокрема й для тих, хто планує здобувати вищу освіту,

– вважає він.

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Які зміни можуть відбутися у НМТ?