Чи мають студенти в Україні право на пільговий проїзд
11 вересня 2023, 18:25Читать новость на русском
Львівські студенти у межах цього навчального року мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Вони оплачують лише половину вартості квитка.
Правило стосується як студентів вишів, так і профтехів. Однак для цього треба мати електронний квиток "Леокарт", нагадали в ЛМР.
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Чи мають українські студенти право на пільговий проїзд
Про це правило, чинне з 1 вересня, поінформували 69 навчальних закладів Львова.
Для школярів також діє безоплатний проїзд у всьому громадському транспорті міста. Але вони також мають мати із собою ЛеоКарт.
Подати документи на отримання "Леокарт" можна у шести пунктах подачі документів:
- Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10;
- ЦНАП на вулиці Виговського, 32;
- ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72а;
- ЛКП "Господар" на вулиці Пасічній, 49б;
- Шевченківська РА на вулиці Липинського,11;
- ЦНАП на вулиці Хвильового, 14а.
Усі деталі про те, які документи потрібні для отримання "Леокарт", можна дізнатися за посиланням.