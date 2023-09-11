Чи мають студенти в Україні право на пільговий проїзд

Львівські студенти у межах цього навчального року мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Вони оплачують лише половину вартості квитка.

Правило стосується як студентів вишів, так і профтехів. Однак для цього треба мати електронний квиток "Леокарт", нагадали в ЛМР.

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Чи мають українські студенти право на пільговий проїзд

Про це правило, чинне з 1 вересня, поінформували 69 навчальних закладів Львова.

Для школярів також діє безоплатний проїзд у всьому громадському транспорті міста. Але вони також мають мати із собою ЛеоКарт.

Подати документи на отримання "Леокарт" можна у шести пунктах подачі документів:

Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10;

ЦНАП на вулиці Виговського, 32;

ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72а;

ЛКП "Господар" на вулиці Пасічній, 49б;

Шевченківська РА на вулиці Липинського,11;

ЦНАП на вулиці Хвильового, 14а.

Усі деталі про те, які документи потрібні для отримання "Леокарт", можна дізнатися за посиланням.