Правило касается как студентов вузов, так и профтехов. Однако для этого нужно иметь электронный билет "Леокарт", напомнили в ЛГС.

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Имеют ли украинские студенты право на льготный проезд

Об этом правиле, действующем с 1 сентября, проинформировали 69 учебных заведений Львова.

Для школьников также действует бесплатный проезд по всему общественному транспорту города. Но они должны иметь с собой ЛеоКарт.

Подать документы на получение "Леокарт" можно в шести пунктах подачи документов:

Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, 10;

ЦНАП на улице Выговского, 32;

ЦНАП на проспекте Червоной Калины, 72а;

ЛКП "Хозяин" на улице Пасечной, 49б;

Шевченковская РА на улице Липинского,11;

ЦНАП на улице Волнового, 14а.

Все детали о том, какие документы нужны для получения "Леокарт", можно узнать за ссылкой.