Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Документ предусматривает внесение поправок в закон о мобилизации.

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Студенты-контрактники могут получить право на бесплатное обучение

Так, в парламенте предлагают студентам, которые сейчас получают образование в профтехах, колледжах и вузах на контрактной основе, при согласовании на призыв на военную службу компенсировать дальнейшее продолжение обучения.

Целью законопроекта является стимулирование студентов к добровольной мобилизации.

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