Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Документ передбачає внесення поправок до закону про мобілізацію.

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Студенти-контрактники можуть отримати право на безкоштовне навчання

Так, у парламенті пропонують студентам, які зараз здобувають освіту у профтехах, коледжах та вишах на контрактній основі, за умови погодження на призов на військову службу компенсувати подальше продовження навчання.

Метою законопроєкту є стимулювання студентів до добровільної мобілізації.

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Право студентів на відстрочку можуть скасувати