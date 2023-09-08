Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Документ передбачає внесення поправок до закону про мобілізацію.
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Студенти-контрактники можуть отримати право на безкоштовне навчання
Так, у парламенті пропонують студентам, які зараз здобувають освіту у профтехах, коледжах та вишах на контрактній основі, за умови погодження на призов на військову службу компенсувати подальше продовження навчання.
Метою законопроєкту є стимулювання студентів до добровільної мобілізації.
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Право студентів на відстрочку можуть скасувати
- В Україні у час повномасштабної війни різко побільшало студентів, яким 30, 40, 50 років.
- Нардепи при цьому вважають, що такі чоловіки просто хочуть уникнути мобілізації.
- Річ у тому, що здобуття очно або дуально вищої освіти дає право студентові на відстрочку від служби в армії.
- Натомість представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, запропонував скасувати таке право.
- Так, у ВРУ зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав таку ініціативу.