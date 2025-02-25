Частина студентів-медиків не зможе отримати диплом про вищу освіту

Частина студентів-медиків в Україні більше не зможе отримувати дипломи про вищу освіту. Мовиться про тих, які не складуть ліцензійні іспити КРОК.

Так, з 2024 року відповідно до вимог закону "Про вищу освіту" в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) реалізована "блокувальна" функція, що не дозволяє недоброчесним закладам освіти замовляти документ про вищу освіту для здобувачів, які не склали Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). Про це ZN.UA розповіла директорка Центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я України Леся Олійник, зазначає 24 Канал.

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Хто зі студентів-медиків не отримає диплом про вищу освіту

Тепер диплом не може бути сформований, якщо в системі ЄДЕБО відсутня інформація про позитивний результат складання КРОК. У 2025 році цю функцію поширять і на бакалаврів, і на студентів фахової передвищої освіти.

Це є важливим механізмом контролю, що унеможливлює порушення освітніх стандартів та гарантує, що диплом отримують лише ті випускники, які продемонстрували належний рівень знань і професійної підготовки,

– заявила Олійник.

І додала, що у попередні роки фіксували випадки видачі дипломів студентам, які не склали іспити КРОК. Наприклад, в одному із закладів освіти в дипломі відкрито зазначили, що студент "КРОК не складав". У коледжах часто видавали дипломи без іспитів КРОК.

Це викликало значне обурення та спонукало МОНУ вжити жорсткіших заходів для запобігання таким порушенням. Відтоді контроль над видачею дипломів було значно посилено,

– уточнила керівниця Центру тестування.

Цікаво! Іспити КРОК (ЄДКІ для медиків) обов'язкові для підтвердження професійної кваліфікації майбутніх медичних працівників в Україні. Вони складаються з кількох етапів (КРОК 1, КРОК 2, КРОК 3), що охоплюють теоретичні знання з фундаментальних і клінічних дисциплін.

Чому це важливо для нашої медицини

Олійник називає таке рішення дуже важливим крок для української медицини.

По-перше, це гарантія того, що до роботи в лікарнях будуть допущені лише справжні фахівці, які дійсно володіють необхідними знаннями. По-друге, це суттєво знижує рівень корупції у сфері медичної освіти – якщо раніше можна було отримати диплом обхідними шляхами, то зараз це майже неможливо. І, звісно, відповідність міжнародним стандартам: наші лікарі мають бути конкурентоспроможними не лише в Україні, а й у світі,

– каже вона.

І додає, що іспити КРОК залишаються важливим елементом контролю якості медичної освіти й інструментом, який гарантує безпеку суспільства.

Ми проводимо іспити за кордоном, і міжнародні партнери високо оцінили наші тестові завдання та звертаються до нас із проханням, щоб використовувати наші тестові завдання для тестування здобувачів по всьому світу,

– зізнається Олійник.

І додає, що найближчими роками планують подальше вдосконалення іспитів КРОК. Акцент буде на посиленні заходів із протидії порушенням та підвищенні якості тестових завдань.