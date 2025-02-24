При цьому абітурієнтам, які планують для участі в ЄВІ та ЄФВВ реєструватися дистанційно, треба заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Що повинні зробити вступники у магістратуру
З 2 до 23 травня 2025 року приймальні комісії закладів вищої освіти в Україні проводитимуть реєстрацію вступників у магістратуру для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні.
Як і в минулі роки, реєстрація відбудеться або за умови особистої присутності вступника, або дистанційно.
Дистанційна реєстрація здійснюється за умови встановлення приймальною комісією фізичної особи (вступника) шляхом електронної ідентифікації.
Приймальні комісії у разі дистанційної реєстрації прийматимуть лише заяви-анкети, на які накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Вступнику відмовлять у реєстрації для участі в ЄВІ / ЄФВВ у разі відсутності на анкеті його кваліфікованого електронного підпису.
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Що відомо про вступну кампанію у магістратуру у 2025 році
- Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ 2025 року починається 2 травня.
- 2 – 23 травня – основний період реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ; 16 – 17 червня – додатковий.
- Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі у вишах, вступники мають набрати мінімальну кількість тестових балів, яка дорівнює 100 рейтинговим балам.
- ЄВІ треба скласти всім вступникам на магістратуру 2025 незалежно від спеціальності, а ЄФВВ залежить від обраної спеціальності.