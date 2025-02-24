При этом абитуриентам, которые планируют для участия в ЕВИ и ЕФВВ регистрироваться дистанционно, надо заранее получить квалифицированную электронную подпись. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Что должны сделать поступающие в магистратуру

Со 2 по 23 мая 2025 года приемные комиссии высших учебных заведений в Украине будут проводить регистрацию абитуриентов в магистратуру для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене.

Как и в прошлые годы, регистрация состоится или при условии личного присутствия абитуриента, или дистанционно.

Дистанционная регистрация осуществляется при условии установления приемной комиссией физического лица (поступающего) путем электронной идентификации.

Приемные комиссии в случае дистанционной регистрации будут принимать только заявления-анкеты, на которые наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Поступающему откажут в регистрации для участия в ЕВИ / ЕФВВ в случае отсутствия на анкете его квалифицированной электронной подписи.

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Что известно о вступительной кампании в магистратуру в 2025 году

  • Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ 2025 года начинается 2 мая.
  • 2 – 23 мая – основной период регистрации на ЕВИ и ЕФВВ; 16 – 17 июня – дополнительный.
  • Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в вузах, абитуриенты должны набрать минимальное количество тестовых баллов, равное 100 рейтинговым баллам.
  • ЕВЭ надо сдать всем поступающим на магистратуру 2025 независимо от специальности, а ЕФВВ зависит от выбранной специальности.