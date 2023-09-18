Студентів одного з українських вишів навчатимуть ідентифікувати тіла за ДНК

Студентів Львівського медуніверситету вчитимуть ідентифікувати тіла за ДНК. Загалом йдеться про роботу у процесі розпізнавання тіл та збору ДНК-матеріалів. У цьому допомагатимуть міжнародні партнери.

У виші кажуть: пошук та ідентифікація тіл полеглих героїв, мирних мешканців – жертв війни в Україні – зараз дуже актуальна. Тож існує значна потреба у відповідних фахівцях.

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Студентів Львівського медуніверситету навчатимуть ідентифікувати тіла за ДНК

Теорії та практики студентів медичного університету навчатимуть фахівці Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Вона працює 30 років. З Україною розпочала співпрацю у 2014 році.

Ми займаємося процесом відбору, обробки біологічного матеріалу, надаємо технічну допомогу урядам у розшуку зниклих безвісти та їх ідентифікації. В Україні з квітня ми надаємо суттєву допомогу в процесі розкопок місць, що становлять інтерес для судово-медичної експертизи, ідентифікації зниклих безвісти та підтримки членів їхніх сімей,

– розповів директор програми Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти в Європі Метью Холлідей.

Теоретичні заняття відбуватимуться на базі кафедри судової медицини університету. Практичні – в обласному бюро судово-медичної експертизи.

До процесу залучатимуть закордонних фахівців. Після навчань найкращі студенти зможуть пройти безкоштовне стажування за кордоном.