В вузе говорят: поиск и идентификация тел павших героев, мирных жителей – жертв войны в Украине – сейчас очень актуальна. Так что существует значительная потребность в соответствующих специалистах.

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Студентов Львовского медуниверситета будут учить идентифицировать тела по ДНК

Теории и практики студентов медицинского университета будут обучать специалисты Международной комиссии по пропавшим без вести. Она работает 30 лет. С Украиной начала сотрудничество в 2014 году.

Мы занимаемся процессом отбора, обработки биологического материала, оказываем техническую помощь правительствам в розыске пропавших без вести и их идентификации. В Украине с апреля мы оказываем существенную помощь в процессе раскопок мест, представляющих интерес для судебно-медицинской экспертизы, идентификации пропавших без вести и поддержки членов их семей,

– рассказал директор программы Международной комиссии по пропавшим без вести в Европе Мэтью Холлидей.

Теоретические занятия будут проходить на базе кафедры судебной медицины университета. Практические – в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

В процесс будут привлекаться зарубежные специалисты. После обучения лучшие студенты смогут пройти бесплатную стажировку за границей.