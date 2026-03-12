"Після НУШ починається пекло": у мережі посперечалися через нову програму навчання

У соцмережах розгорілася активна дискусія щодо програми Нової української школи. Причиною став допис репетиторки з математики, яка різко розкритикувала сучасний підхід до навчання у початкових класах.

Після допису репетиторки математики Анастасії Чередниченко у соціальній мережі Threads про недоліки НУШ, у мережі почалося жваве обговорення позитивних і негативних сторін. Вона заявила, що програма Нової української школи, на її думку, фактично не формує у дітей відповідальності за навчання.

Допис про НУШ викликав суперечки: у мережі не всі погодилися з критикою

За словами репетиторки, коли учні після початкових класів переходять до середньої школи, для них це стає складним періодом. Вона вважає, що дітям важко адаптуватися, адже вони нібито не звикли виконувати домашні завдання та докладати зусиль для навчання.

Репетиторка описала мінуси системи / Скриншот з Threads

У коментарях під дописом багато користувачів не підтримали таку позицію. На їхню думку, проблема полягає не у самій програмі НУШ, а у тому, як її розуміють і реалізують батьки та вчителі. Дехто зазначає, що оцінювання в початковій школі все ж існує, просто воно відрізняється від звичних для старшого покоління підходів.

Користувачі пишуть, що "Все добре з НУШ, проблема в розумінні батьками і вчителями самої концепції. Оцінювання є, просто воно не таке, як було у школі 80 – 90-х років".

Які ще думки були у мережі?

Частина дописувачів переконана, що головну роль у навчанні відіграє мотивація самої дитини. Деякі користувачі також наголошують, що школа не повинна будувати навчання на страху або примусі, а має створювати середовище, яке заохочує до пізнання.

Що думають про НУШ у мережі / Скриншот з Threads

Крім того, батьки у коментарях діляться власним досвідом. Вони зазначають, що у школах їхніх дітей є і домашні завдання, і оцінювання, однак воно часто відбувається у більш м'якій формі – за допомогою наліпок, символів, малюнків або словесних відгуків.

Саме різні підходи до розуміння навчання і стали причиною гарячої дискусії навколо Нової української школи.

