Багато підлітків по всьому світу зараз захопились доволі безглуздим трендом "6 – 7", коли натовпи підлітків шаленіють під час публічного оголошення числа 67 у громадських місцях. Українська репетиторка з історії Яніна у своєму TikTok-каналі вирішила наповнити сенсом і користю цю дивну розвагу.
Дивіться також В окремих містах закінчилися місця для складання НМТ: про що попереджають учасників
Як використати дивакуватий тренд для запам'ятовування дат?
Фахівчиня вирішила через силу соцмереж і популярного нині тренду нагадати про важливі дати з історії України, які містять число 67.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Перша дата, про яку вона згадала – це 1667 рік, Андрусівське перемир'я між Річчю Посполитою і Московією. Воно було укладене на 13,5 років. За його результатами до Московії відходив Київ на 2 роки та Лівобережжя назавжди. До Польщі відходило Правобережжя, а Запоріжжя було під спільним управлінням.
Які дати з "67" варто запам'ятати: дивіться відео
Друга важлива дата – це 1876 рік, коли був підписаний Емський указ. Він забороняв український переклад, театр, пісні та навіть ноти українською мовою. Також під заборону потрапила газета "Київський телеграф", а Чубинського та Драгоманова вислали за межі України.
Звідки взявся дивний тренд?
Інтернет – тренд під назвою "6 – 7" (шіст – сім) став мейнстримом серед Gen Alpha – молодшого покоління користувачів. "6 – 7" виник як фраза без чіткого значення, яка стала вірусною завдяки музичній композиції "Doot Doot (6 – 7)" від репера Skrilla, де сам вислів повторюється у тексті.
Також цей вислів іноді асоціюють зі зростом баскетболіста ЛаМело Болла (6 футів 7 дюймів), але його популярність точніше пояснюють саме контекстом мемів та вірусних відео.
У TikTok та інших соцмережах підлітки почали знімати реакції, істерично реагуючи на оголошення номера 67 у ресторанах. Така поведінка створювала справжній шум і затримки в обслуговуванні, через що In-N-Out вирішив усунути цей номер із системи. Такий феномен навіть потрапив у популярні вірусні обговорення та словники сучасних слів як приклад абсурдного інтернет-сленгу.
Довідкові матеріали НМТ-2026: де переглянути для тестів з фізики та хімії?
Тестування з фізики та хімії зазнає структурних змін, але учасникам будуть доступні довідкові матеріали.
Демонстраційні варіанти тестів і довідкові матеріали можна знайти через QR-коди, розміщені під час вебінару.