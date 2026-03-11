Багато підлітків по всьому світу зараз захопились доволі безглуздим трендом "6 – 7", коли натовпи підлітків шаленіють під час публічного оголошення числа 67 у громадських місцях. Українська репетиторка з історії Яніна у своєму TikTok-каналі вирішила наповнити сенсом і користю цю дивну розвагу.

Дивіться також В окремих містах закінчилися місця для складання НМТ: про що попереджають учасників

Як використати дивакуватий тренд для запам'ятовування дат?

Фахівчиня вирішила через силу соцмереж і популярного нині тренду нагадати про важливі дати з історії України, які містять число 67.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Перша дата, про яку вона згадала – це 1667 рік, Андрусівське перемир'я між Річчю Посполитою і Московією. Воно було укладене на 13,5 років. За його результатами до Московії відходив Київ на 2 роки та Лівобережжя назавжди. До Польщі відходило Правобережжя, а Запоріжжя було під спільним управлінням.

Які дати з "67" варто запам'ятати: дивіться відео

Друга важлива дата – це 1876 рік, коли був підписаний Емський указ. Він забороняв український переклад, театр, пісні та навіть ноти українською мовою. Також під заборону потрапила газета "Київський телеграф", а Чубинського та Драгоманова вислали за межі України.

Звідки взявся дивний тренд?

Інтернет – тренд під назвою "6 – 7" (шіст – сім) став мейнстримом серед Gen Alpha – молодшого покоління користувачів. "6 – 7" виник як фраза без чіткого значення, яка стала вірусною завдяки музичній композиції "Doot Doot (6 – 7)" від репера Skrilla, де сам вислів повторюється у тексті.

Також цей вислів іноді асоціюють зі зростом баскетболіста ЛаМело Болла (6 футів 7 дюймів), але його популярність точніше пояснюють саме контекстом мемів та вірусних відео.

У TikTok та інших соцмережах підлітки почали знімати реакції, істерично реагуючи на оголошення номера 67 у ресторанах. Така поведінка створювала справжній шум і затримки в обслуговуванні, через що In-N-Out вирішив усунути цей номер із системи. Такий феномен навіть потрапив у популярні вірусні обговорення та словники сучасних слів як приклад абсурдного інтернет-сленгу.

Довідкові матеріали НМТ-2026: де переглянути для тестів з фізики та хімії?