Українці іноді можуть вживати суржик у щоденному мовленні. Або ж навпаки – уникати певних слів, адже думають, що вони є російськими.

Зокрема, краяни часто думають, у якому разі вживати слово "мешканці", а в якому – "жителі". Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив, як правильно їх вживати.

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Мешканці чи жителі: як правильно сказати українською

Авраменко наголосив: ці слова – синоніми.

Можна сказати і житель, і мешканець Полтави. Так само і жителі, і мешканці висотних будинків,

– уточнив мовознавець.

Все ж кожне з цих слів має свої відтінки, додав вчитель.

Із населеними пунктами і країнами краще вживати наше давнє слово "житель". Наприклад, жителі Львова, жителі Чехії. А з житлом – запозичене з польської мови слово "мешканець". Наприклад, мешканці багатоквартирних будинків,

– акцентував Авраменко.

При цьому нагадав, що мешканцями також називають тварин, які населяють певну місцевість.



Мешканці чи жителі: як правильно сказати українською / скриншот відео