Терехов розповів, коли у Харкові запрацює метросадок

1 січня 2024, 10:58
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У метро Харкова, де на початку навчального року облаштували школу, невдовзі запрацює і дитсадок. Однак дату відкриття дошкільного закладу змінили.

Дитсадок у метро міста запрацює на майже два тижні пізніше, ніж анонсували. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону. 

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Коли у Харкові запрацює метросадок

Так, дитсадок у метро Харкова розпочне роботу 15 січня, а не 6 січня.

Ігор Терехов при цьому розповів, що до метросадка станом на 30 грудня записалося понад 600 дітей.

Багато батьків хоче, щоб їхні діти нормально підготувалися до школи, тому ми й відкриваємо метросадок. Сподіваюся, що дошкільнята зможуть добре підготуватися до наступного навчального року,
– заявив мер Харкова.

Цей садочок відвідуватимуть діти старшого дошкільного віку. Їх готуватимуть до першого класу.

Навчальний заклад у метро Харкова працюватиме на таких станціях:

  • "Університет";
  • "Перемога";
  • "Академіка Павлова";
  • "Метробудівників";
  • "Тракторний завод".

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Як працюватиме метросадок у Харкові

  • Раніше у міськраді повідомляли, що садок у метро працюватиме у суботу. Якщо виникне потреба – й у неділю.
  • У цьому закладі діток готуватимуть до школи. 
  • Працюватиме метросадок у дві зміни: з 10:00 до 12:00 і з 14:00 до 16:00.
  • Освітою планують охопити 16 класів. Але кількість можуть і збільшити.
Автор: Марія Волошин