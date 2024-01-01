Терехов розповів, коли у Харкові запрацює метросадок
У метро Харкова, де на початку навчального року облаштували школу, невдовзі запрацює і дитсадок. Однак дату відкриття дошкільного закладу змінили.
Дитсадок у метро міста запрацює на майже два тижні пізніше, ніж анонсували. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.
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Коли у Харкові запрацює метросадок
Так, дитсадок у метро Харкова розпочне роботу 15 січня, а не 6 січня.
Ігор Терехов при цьому розповів, що до метросадка станом на 30 грудня записалося понад 600 дітей.
Багато батьків хоче, щоб їхні діти нормально підготувалися до школи, тому ми й відкриваємо метросадок. Сподіваюся, що дошкільнята зможуть добре підготуватися до наступного навчального року,
– заявив мер Харкова.
Цей садочок відвідуватимуть діти старшого дошкільного віку. Їх готуватимуть до першого класу.
Навчальний заклад у метро Харкова працюватиме на таких станціях:
- "Університет";
- "Перемога";
- "Академіка Павлова";
- "Метробудівників";
- "Тракторний завод".
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Як працюватиме метросадок у Харкові
- Раніше у міськраді повідомляли, що садок у метро працюватиме у суботу. Якщо виникне потреба – й у неділю.
- У цьому закладі діток готуватимуть до школи.
- Працюватиме метросадок у дві зміни: з 10:00 до 12:00 і з 14:00 до 16:00.
- Освітою планують охопити 16 класів. Але кількість можуть і збільшити.