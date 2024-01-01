Терехов розповів, коли у Харкові запрацює метросадок

У метро Харкова, де на початку навчального року облаштували школу, невдовзі запрацює і дитсадок. Однак дату відкриття дошкільного закладу змінили.

Дитсадок у метро міста запрацює на майже два тижні пізніше, ніж анонсували. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

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Коли у Харкові запрацює метросадок

Так, дитсадок у метро Харкова розпочне роботу 15 січня, а не 6 січня.

Ігор Терехов при цьому розповів, що до метросадка станом на 30 грудня записалося понад 600 дітей.

Багато батьків хоче, щоб їхні діти нормально підготувалися до школи, тому ми й відкриваємо метросадок. Сподіваюся, що дошкільнята зможуть добре підготуватися до наступного навчального року,

– заявив мер Харкова.

Цей садочок відвідуватимуть діти старшого дошкільного віку. Їх готуватимуть до першого класу.

Навчальний заклад у метро Харкова працюватиме на таких станціях:

"Університет";

"Перемога";

"Академіка Павлова";

"Метробудівників";

"Тракторний завод".

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Як працюватиме метросадок у Харкові