Детский сад в метро города заработает почти две недели позже, чем анонсировали. Об этом сообщил глава города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
Смотрите также Новый министр, масштабные реформы, инновации, скандалы: каким был 2023 год для украинского образования?
Когда в Харькове заработает метросадик
Так, детский сад в метро Харькова начнет работу 15 января, а не 6 января.
Игорь Терехов при этом рассказал, что в метросадик по состоянию на 30 декабря записалось более 600 детей.
Многие родители хотят, чтобы их дети нормально подготовились к школе, поэтому мы и открываем метро. Надеюсь, что дошкольники смогут хорошо подготовиться к следующему учебному году,
– заявил мэр Харькова.
Этот садик будут посещать дети старшего дошкольного возраста. Их будут готовить к первому классу.
Учебное заведение в метро Харькова будет работать на следующих станциях:
- "Университет";
- "Победа";
- "Академика Павлова";
- "Метростроителей";
- "Тракторный завод".
Смотрите также Будут готовить в школу: сколько детей и как будут посещать метросадик в Харькове
Как будет работать метросадик в Харькове
- Ранее в горсовете сообщалось, что садик в метро будет работать в субботу. Если потребуется – и в воскресенье.
- В этом заведении детей будут готовить в школу.
- Будет работать метросадик в две смены: с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
- Образованием планируют охватить 16 классов. Но количество могут и увеличить.